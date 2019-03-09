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Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Fransa’da meydana gelen kazada, birisi Türk iki gencin ölümünde polisin ihmali olduğu iddiasıyla eylemler sürerken, kazada hayatını kaybeden Türk gencin babası konuştu.Fransa’nın Grenoble kentinde geçtiğimiz hafta sonu 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ile 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli, motosikletle seyir halindeyken polis tarafından takibe alınmaları sırasında meydana gelen kazada öldü.

Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu

Fransa’da meydana gelen kazada, birisi Türk iki gencin ölümünde polisin ihmali olduğu iddiasıyla eylemler sürerken, kazada hayatını kaybeden Türk gencin babası konuştu.
Fransa’nın Grenoble kentinde geçtiğimiz hafta sonu 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ile 17 yaşındaki arkadaşı Adam Soli, motosikletle seyir halindeyken polis tarafından takibe alınmaları sırasında meydana gelen kazada öldü. 2 kişinin ölümünde polisin ihmali olduğu iddiası Fransa’yı karıştırdı.
İki gencin hayatını kaybetmesinin ardından kentte düzenlenen gösterilerin ardından çok sayıda araç kundaklandı. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan gerginlik sürerken, kazada hayatını kaybeden Türk genç Fatih Karakuş’un babası Mehmet Ziya Karakuş olayla ilgili konuştu.
Oğlunun cenazesini Adıyaman’a getirerek toprağa veren acılı baba, taziyeleri kabul ediyor. Acılı baba Mehmet Ziya Karakuş, Fransız kanunlarına göre kasksız olan motosikleti yakın takibe almanın yasak olduğunu ancak polisin motosikleti yakın takibe alarak sıkıştırdığını ve kazaya neden olduğunu öne sürdü.
Fransa’daki gösterileri doğru bulan ancak yakma, yıkma ve kırmaya karşı olduğunu vurgulayan baba Mehmet Ziya Karakuş, olayın kaza değilse suçluların bulunarak cezalarını çekmesini istedi.
Karakuş "Motosiklet üzerindeki kasksız iki genci birisi sivil birisi resmi polis takip ediyor. Polisin bize dediğine göre, o arada otobüs dönerken bunlar otobüs ile bariyerlerin arasına sıkışıp öldüklerini söylüyorlar. Ama biz yıkadığımızda vücutta herhangi bir morluk falan görmedik. Biz gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz. Biz adalete güveniyoruz, adalete zaten intikal ederse çözüleceğine de inanıyorum. Bizi savcı, emniyet müdürü çağırdı görüntüleri gösterdi. Görüntülerde ne onlar ikna oldu ne de biz ikna olduk. Yani orası büyük bir caddedir, her tarafı kameralarla doludur. Ama getirdikleri görüntülerde hiçbir şey yok. Kendileri de bir şey anlamadı. Etraftan delil toplayıp araştıracaklarını söylediler. Bizim amacımız gerçeklerin ortaya çıkması, suçluların bulunması ve adalete de güveniyoruz. Yıkma, yakmaya biz karşıyız ama biz hakkımızı savunacağız. Gösteriler haklıdır, gösteri yapmak lazım. Bu orada yaşayan insanların hakkıdır. Ama vurma, kırma, dökme ve yakmaya karşıyız. Fransa kanunlarına göre kasksız bir genci yakın takibe alamazsın. Birisi sivil, biri de sivil olmayan bir polisle yakın takibe alınıyor, çocuklar sıkıştırılıyor. Yani bu olayda savcıda ikna olmadı, emniyet müdürü de ikna olmadı, bizi de ikna edemediler. Oğlum dört yıldır yanımda kadrolu çalışan, işi gücü olan maddi durumu güzel, arabası var. Yani böyle işlere karışması mümkün değil. Orada motosikletin üstünde ne işi vardı? Ben inanamıyorum. Sadece gerçekleri istiyoruz. Mesele gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Eğer kaza ise kaza, kaza değilse de suçlular bulunsun” dedi.
Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de konuya duyarlı olmasını isteyen baba Karakuş, "Biz isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti gelsin, kendi vatandaşının hakkını savunsun, yanında olduğunu bildirsin, psikolojik destek versin, bunu bekleriz. Cumhurbaşkanımızdan da özellikle bu işin takipçisi olmasını bekleriz" diye konuştu.

Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu

Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu

Fransa’yı karıştıran kazada ölen Türk gencin babası konuştu

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