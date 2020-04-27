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  4. Fransa’yı Sarsan Bıçaklı Saldırı : 2 Ölü 4 Yaralı

Fransa’yı Sarsan Bıçaklı Saldırı : 2 Ölü 4 Yaralı

27.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Fransa’da Lyon yakınlarındaki 35 bin nüfuslu Romans-sur-Isere kentinde Sudan asıllı bir saldırgan, sokağa çıkma yasağı sırasında açık olan ender mekanlardan bir ekmek fırını ve bir sigara büfesini hedef alarak, kuyruğa giren müşterilere bıçakla saldırdı

Fransa’yı Sarsan Bıçaklı Saldırı : 2 Ölü 4 Yaralı

Corona virüsü ile yoğun mücadele veren ve 3 haftadır evlere kapanan Fransa bıçaklı bir saldırı haberiyle sarsıldı.

Sudanlı mültecinin saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor ancak Le Figaro gazetesi bir görgü tanığının saldırı sırasında “Allahü ekber” diye bağırdığını yazdı.

Fransa’da Lyon yakınlarındaki 35 bin nüfuslu Romans-sur-Isere kentinde Sudan asıllı bir saldırgan, sokağa çıkma yasağı sırasında açık olan ender mekanlardan bir ekmek fırını ve sigara büfesini hedef alarak, kuyruğa giren müşterilere bıçakla saldırdı.

Ardından sokakta rastgele gördüğü insanları bıçaklayan saldırgan polis tarafından canlı ele geçirildi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının polisi çağırması üzerine kent merkezine gelen güvenlik güçleri saldırganı canlı olarak yakaladı. Romans-Sur-Isere Belediye Başkanı Marie-Helene Thoraval, ölü ve yaralı sayısını doğrulayarak, saldırganın polis tarafından hafif yaralanarak yakalandığını da açıkladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Üzerinde kimliği olmayan saldırgan polise, Sudanlı ve 1987 doğumlu olduğunu söyledi.

Polis : “Terör saldırısının bütün öğeleri bir arada”

Sudanlı mültecinin bu saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor ancak Le Figaro gazetesi bir görgü tanığının saldırı sırasında “Allahü ekber” diye bağırdığını yazdı.

Poliste daha önce kaydı olmayan saldırganın kimliğinin araştırılması ve saldırı nedenlerinin ortaya çıkarılması için soruşturmayı şimdilik Lyon adli polisi üstlendi.

BFM TV’ye telefonla bağlanarak, saldırıya ilişkin bilgi veren Alliance Polis Sendikası Genel Sekreteri David Olivier Reverdy, “Bize göre, bir terör saldırısının bütün öğeleri bir araya gelmiştir. Ancak yargının bunu doğrulamasını beklemek gerekir” dedi.

Ancak Ulusal Terörle Mücadele Mahkemesi de saldırının terör amaçlı olduğunun tespit edilmesi durumunda, soruşturmayı üstlenmek üzere dosyaya dahil oldu.

Polis, öğlen saatlerinde saldırganın evinde arama yaptı.

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