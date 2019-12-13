HABER

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:23 | Son Güncelleme

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı

İSTANBUL (AA) - Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransa Sarayı'nda dördüncü "Erasmus Istanbul" partisi düzenlendi.

Buchwalter, göreve geldiği 2016 yılından bu yana öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Fransız öğrenciler ve Fransa'da okumuş Türk öğrencileri bir araya getiriyor.

Dördüncüsü düzenlenen Erasmus Istanbul etkinliği, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden 200 öğrencinin katılımıyla yapılırken Fransız ve Türk öğrenciler de deneyimlerini paylaştı.

Erasmus değişim programıyla 2014'ten bu yana Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 300'ü, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü geçti.

Dehşete düşürdü! İşte o an Dehşete düşürdü! İşte o an
PAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ‘zeybek’ onadıPAÜ’de yabancı uyruklu öğrenciler yemeklerini tanıtıp ‘zeybek’ onadı
Kayıp olarak aranan kişi, donarak öldüKayıp olarak aranan kişi, donarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erasmus Fransa Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

Tevfik Göksu'dan falaş bütçe açıklaması: Hayal kırıklığı var, halk yok

Tevfik Göksu'dan falaş açıklama: Hayal kırıklığı...

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.