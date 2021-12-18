Fransız Araştırmacı Billion'a "Türkiye Dostu" Ödülü

Fransa'da örgütlü Türk derneği "A Ta Turquie", her yıl Türk-Fransız ilişkilerine katkı sunan Fransızlar'a verdiği "Yılın Türkiye Dostu" ödülünün 10'uncusunu, 40 yılı aşkın süredir Türkiye üzerine çalışan, Uluslararası Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Didier Billion'a verdi. Billion, ödülü alırken, "Türkiye'yi anlatırken önyargılardan değil, gerçeklerden yola çıkılması için çalıştım. Önyargılar çıkmaza götürüyor. Umarım iki ülke arasında önyargıları kırarak, ortak yeni yollar yaratabiliriz" dedi.

Paris'te Anadolu Kültür Merkezi'nde (CCA) düzenlenen törene, Didier Billion'un yanı sıra, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, OECD Büyükelçisi Kerem Alkin, Başkonsolos Serdar Belentepe, A Ta Turquie Başkanı Murat Erpuyan, CCA Başkanı Doktor Demir Önger ve davetliler katıldı.

Törende ilk sözü alan Büyükelçi Ali Onaner, "Didier Billion, Türkiye'yi en iyi tanıyan ve en tarafsız yaklaşan akademisyenlerden birisi. Tarafsız çünkü, aynı fikirde olmadığımız konular var. Ancak Türkiye'ye göstediği ilgi çok değerli, kendisine bu ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"Türkiye ne bir cennet, ne de cehennem"

Ödülü veren "A Ta Turquie" Derneği Başkanı Murat Erpuyan da, "Önyargı, klişe ya da yanlış anlamalara düşmeden Türkiye'yi anlattığı için kendisine bu ödülü verdik. Türkiye ile tespitlerimizin uyumu bizi Didier Biliion'un parkurunu izlemeye itti. Elbette Türkiye bir cennet değil, ama cehennem de değil. AB'ye bu kadar yakın olmasına rağmen Türkiye, kötü tanınan, karikatürize edilen, önyargılarla yaklaşılan bir ülke olamaya devam ediyor" dedi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Bernard Delmas da, Billion'un "Türkiye Vazgeçilmez Ortak" adlı kitabını anlatarak, "Bu kitap kendisinin entellektüel çabalarını taçlandıran bir eser. Kitap, bu ödülü kendisine verme fikrimizi güçlendirdi. Sayın Billion, bu ödül, bizim, 'Türkiye'yi sapmaları, zayıflıkları, gerçekleri, avantajları, karmaşası, karşıtlıklarıyla adil bir biçimde, hak ettiği gibi aktarmanıza duyduğumuz saygıyı temsil ediyor. A Ta Turquie Derneği olarak bu ödülün iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmesini, diliyoruz. Daha yapılacak çok işimiz var" diye konuştu. Delmas, Billion'un kitabını şu sözlerle anlattı:

"Didier Billion Ortadoğu uzmanı; Filistin, Arap ülkeleri, ardından Türkiye üzerine çalıştı. Bu akşam bütün eselerinizle buradasınız. Türkiye'nin tarihi, politik, jeostratejik yapısı, AB ile bütünleşme çabası üzerine çok sayıda eser ortaya çıkardınız. Son olarak 'Türkiye Vazgeçilmez Ortak' kitabını yazdınız. Son kitabınızda 186 sayfaya o kadar bilgiyi sığdırabilmeniz gerçekten inanılmaz. Bugünkü Türkiye'nin tablosunu çiziyorsunuz, siyasi partiler, nüfus gelişimi, dış ilişkiler, ekonomik durum, laiklik, ordunun durumu, Kürt sorunu gibi önemli tartışmalara değiniyorsunuz."

"Önyargıları aşıp, gerçekleri vermeye çalıştım"

Didier Billion da, ödülü alırken yaptığı konuşmada, "Bu ödülden onur duydum ama onun da ötesinde yüreğime dokunan bir ödül. Çünkü Türkiye'ye ilk ayak bastığımda 1978 idi. O gün bugündür Türkiye'nin gelişimini yakından izliyorum. Yılda en az bir ya da iki kez gittim. Türkiye'nin nefes kesen gelişimini, çelişkileriyle, üstesinden gelmesi gereken sorunlarıyla yakından izledim. Şu an özellikle ekonomik güçlük içinde. Ama bütün bu süreç boyunca, bu ülkenin derin sorunları aşarak, yeniden geleceğe bakabilme yeteneği beni çok etkiledi. Her zaman bu ülkenin karmaşık gerçeğini anlatmaya çalıştım. Tek taraflı, bilinçli ya da bilinçsiz önyargılar, banal yaklaşımların ötesine geçerek, gerçekleri göstermeye çalıştım. Pek çok açıdan Türkiye'de alınan kararlarla aynı fikirde olmayabiliriz, ama bunu tartışabiliriz, birlikte konuşabiliriz"

"Modern dünya önyargı üzerine kurulamaz"

Fransa ve Türkiye arasında son zamanlarda sürekli tekrar eden krizlerin, "sanki ilişkilere her seferinde yeniden sıfırdan başlandığı izlenimi" verdiğini ve bunun bir "yorgunluk yarattığını" belirten Billion, "Bazen bunun bana da bıkkınlık verdiğini itiraf edeyim. Ama bu duyguya kapılmadan, ilişkilere katkı yapmaya çalışıyorum. Biraz önce genç subayların düzenlediği bir toplantıda Türkiye'yi anlattım. Sonunda bana 'iki ülke arasındaki tıkanmanın doğru olmadığı, fayda sağlamadığı konusunda ikna olduk' dediler. Kitabımı aldılar. Benim amacım gerçekleri ortaya koymak, gerçeklerden yola çıkarak fikir oluşurmak. Fransa'da Türkiye ve diğer bazı ülkeler üzerinde önyargılar var. Ancak modern dünyayı önyargılar üzerine kuramayız. Önyargılar bizi çıkmaza götürür. Çıkmaz yolları kırarak, ortak yeni yollar çizmek önemli" dedi. Didier Billion daha sonra katılımcılar için son kitabını imzaladı.

A Ta Turquie Derneği, "Türkiye Dostu Ödülü"nü daha önce, Fransız Başbakan Michel Rocard, karikatürist Plantu, gazeteci Alexandre Adler, tarihçi Gilles Veinstein gibi iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayan isimlere verdi.

