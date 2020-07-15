Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız arkeologlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde gizlice yürüttükleri kazı çalışmalarında çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyuyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransız arkeologlar, Deyrizor ilinin kuzeydoğusundaki Doğu Garibe beldesi yakınlarında yer alan ve Şeyh Hamad Tepesi olarak bilinen Antik Dur Katlimnu Kenti'nde kazı çalışmaları yürütüyor.

Yılbaşından itibaren başlayan kazı çalışmalarında halihazırda en az 10 Fransız arkeolog ve uzman yer alıyor.

Çalışmalar genel olarak gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor.

Kaynaklar, Fransızların antik kentten çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyarak Fransız ve ABD askerlerinin varlık gösterdiği Ömer petrol sahasına taşıdıklarını ifade ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler ise sivillerin antik kente yaklaşmasını yasaklayarak uyarılarına uymayanları alıkoymakla tehdit ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.