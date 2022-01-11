Fransız askısı yaptırdı, hayatı kabusa dönüştü! "Çok pişmanım"

İstanbul'da yaşayan genç kadının hayatı yaptırdığı Fransız askısı sonrası kabusa dönüştü. İnternetten ulaştığı doktorun yaptığı Fransız askısının ilk işleminin ardından evde kanamaları olan ve "Bu çok normal. Bir süre sonra geçer, düzelir" yanıtını alan genç kadının eski yüzünden eser kalmadı. Yaşadıklarını anlatan genç kadın "O doktor internette çok ünlü biri. İnsanlara isim yapmış. Kendisine güvendim ama benim hayatımı kararttı" dedi.

EVE GİDER GİTMEZ YÜZÜNDE KANAMALAR OLDU

İstanbul'da inşaat danışmanlığı yapan D.S. (35), ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu olan Fransız askısı yaptırmak üzere internetten yaptığı araştarma sonunda doktor N.D'ye ulaştı. D.S., 6 ay önce ilk ameliyatını oldu. İşlemin ardından eve gider gitmez iddialara göre yüzünde kanamalar oldu.

Doktorla iletişime geçerek durumu anlatınca, "Bu çok normal. Bir süre sonra geçer, düzelir" yanıtıyla karşılaştı. Ancak kanamalar geçmedi. Üstelik yaralarda iltihaplar oluşmaya başladı. Çaresiz bir halde kliniğin yolunu tutan D.S.'ye doktoru 3 kez daha operasyon yaptı ama tüm bunlara karşın eski yüzünden eser kalmadı.

"HAYATIM ZİNDAN OLDU"

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre 4'üncü kez ameliyat masasına yatırılmak istenen D.S. bunu kabul etmedi. Klinik ve doktora karşı hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanan talihsiz kadın, "6 aydır acı içinde uyuyorum. Hayatım zindan oldu" dedi.

D.S. yaşadığı süreci sözlerle anlattı:

"Çok pis bir ortamda beni ameliyat ettiler. Burada mikrop kaptı. Sonra yüzüm bir türlü eski haline gelmedi. Hayatımın en büyük hatasıydı. Çok pişmanım. Şimdi yüzümde kalıcı izler var. Gülemiyorum, mimik yapamıyorum, sevindiğim ağladığım belli olmuyor.

"KENDİSİNE GÜVENDİM AMA BENİM HAYATIMI KARARTTI"

İnsan içine çıkmak, aynaya bakmak dahi istemiyorum. Benim hayatımı çaldılar, işimden oldum. Eve kapandım, kimseyle görüşemez oldum. O doktor internette çok ünlü biri. İnsanlara isim yapmış. Kendisine güvendim ama benim hayatımı kararttı.

"NE OLUR BANA YARDIM EDİN"

Şikayetçi olmayayım diye arabulucu getirdiler. Arabulucu ben ameliyat masasındayken, daha yüzüne baktığımda çift çift görüyorken bana gelip bir şeyler imzalattı. Ama ben ne olursa olsun onlardan maddi ve manevi şikayetçi olacağım. Devlet büyüklerimizden isteğim, ülkemizde böyle insanlara yer vermesinler. Böyle sağlıksız, insan hayatıyla oynayan yerler kapatılsın. Ne olur bana yardım edin."

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Fransız askısı ameliyatsız bir yüz germe operasyonu. Bir tür yüz askılama sistemi olarak Fransa'da geliştirildi. İçi polyester, dışı silikon malzemelerden yapılmış iplerle cildin gerdirilmesi işlemi.



