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Fransız Bakan: “Açık Bir İslami Terör Saldırısı”

26.09.2020 19:28 | Son Güncelleme

Fransız polisi Paris’te Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan satırla saldırganların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Fransız Bakan: “Açık Bir İslami Terör Saldırısı”

Fransız polisi Paris’te Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınlarında iki kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan satırla saldırganların da aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların, saldırının yaşandığı bölge yakınlarında yakalandıkları belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Paris Terörle Mücadele Savcılığı biri 18 yaşında Pakistan asıllı toplam 7 kişinin gözaltına alındığı ve olayın terör saldırısı olarak nitelendiğini açıkladı. Saldırganlardan birini kovaladığı belirtilen 33 yaşındaki Cezayir asıllı kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

18 yaşındaki Pakistan asıllı zanlının Fransa'ya üç yıl önce küçük yaşta yalnız başına geldiği belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin televizyonda yaptığı açıklamada olayı “Açık bir İslami terör saldırısı” olarak niteledi.

Saldırının nedeni ve 2015 yılında 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo Dergisi çalışanlarını hedef alan terör saldırısıyla ilgisinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili 14 kişinin yargılandığı dava Paris'te devam ediyor.

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