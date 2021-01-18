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  4. Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

18.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Fransız Bakan Schiappa: 5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum

Fransa'da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Schiappa, ülkede kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması girişimine destek vererek, "5 yaşında örtülü kız görmeyi tahammül edilmez buluyorum" dedi.

Fransa'da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) milletvekili Aurore Berge ve Jean-Baptiste Moreau'nun, 'İslamcı ayrılıkçı' olarak bilinen yasa tasarısına 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı yasaklayan madde eklemelerine ilişkin LCI televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Milletvekillerini desteklediğini belirten Schiappa, "5 yaşında örtülü kız görmeyi, bebek arabasında 2 yaşındaki örtülü bir kıza rastlamayı tahammül edilmez buluyorum" dedi.

Schiappa, söz konusu başörtüsü yasağının Ulusal Mecliste toplanan özel komite tarafından reddedilmesine ilişkin ise komisyonda dinlenen Müslüman temsilcilerin de küçük kızların başörtü takmalarını onaylamadığını iddia etti.

Çocuklarının örtünmesini normal karşılayanların da olduğunu bildiğinden bahseden Schiappa, konunun gelecek günlerde Fransa'da tartışılan gündemler arasında yer alacağını söyledi.

'BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI' TALEBİ REDDEDİLDİ

Fransa'da iktidar partisi milletvekillerinden Berge ile Moreau, 16 Ocak'ta hükümetin çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen 'İslamcı ayrılıkçı' olarak bilinen ve ismi "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren" olarak değiştirilen yasa tasarına, 18 yaşından küçük kızlara kamuya açık alanlarda başörtüsü takmayı ve 'erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu gösteren giysiler giymeyi' yasaklayan 2 madde eklediklerini açıklamıştı.

Ancak Ulusal Mecliste toplanan özel komite söz konusu maddeleri 'aşırıcı' bularak tasarıya eklenmelerini reddetmişti.

Diğer yandan bugünden itibaren 'Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren' yasa tasarısı Ulusal Mecliste görüşülmeye başlanacak.

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