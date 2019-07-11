HABER

Fransız bakandan ABD'ye vergi tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nın Fransa'nın internet devlerine vergi getirmesi konusunda soruşturma yapacağını açıklamasına tepki göstererek, müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini belirtti

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın internet devlerini vergilendirmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağı açıklaması hakkında müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini söyledi.

Le Maire, Senato'daki konuşmasında, internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini vurgulayan Le Maire, ülkesinin vergi konusundaki kararları "tamamen egemen" şekilde aldığının altını çizdi.

- Dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'da ABD şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtmişti.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğuna dikkati çeken Lighthizer, "Başkanın direk emriyle, geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Gazetenin soruşturma üzerinde çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı ABD'de Fransız markası şarap ve otomobilde zamma neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmek istiyor.

- İnternet devlerine Fransa'da yüzde 3 vergi

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını bugün onayladı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya, bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındıSosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı
15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Fransa internet devleri vergi

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu! AK Parti, CHP ve HDP'den birer isim

RTÜK'ün 3 yeni üyesi belli oldu!

Antalya'da tur midibüsü devrildi! Çok sayıda Rus turist yaralı

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: Muğla'dan bir üzücü haber daha! Fethiye'de yangın

Muğla'dan bir kötü haber daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.