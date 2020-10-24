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  4. Fransız bakandan skandal açıklama! 'Havuzlarda kadınlara özel seans ayrılması...'

Fransız bakandan skandal açıklama! 'Havuzlarda kadınlara özel seans ayrılması...'

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2020 02:32 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bazı belediyelerin yüzme havuzlarında kadınlara özel seans saatleri düzenlemesini, terörist ideolojiyle bağdaştırdı.

Fransız bakandan skandal açıklama! 'Havuzlarda kadınlara özel seans ayrılması...'

Europe 1 radyosuna konuk olan Bakan Le Maire, Fransa’da yıllardır var olan "siyasi İslam" fikrinin, terörün kökenindeki ideoloji olduğunu ileri sürdü.

Bakan La Maire bazı belediyelerde yüzme havuzlarında kadınlara özel seanslara izin verilmesini terörist ideoloji olarak nitelediği siyasi İslam’a teslim olmakla bağdaştırdı ve korkaklık olarak tanımladı.

Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Le Maire, Fransız iş insanlarından dini ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.

Siyasi İslam’ın Fransız milletini ve değerlerini yok ederek, tarihini baltalamayı amaçladığını iddia eden Le Maire, iş insanlarını hükümetin ayrımcılıkla mücadelesine katılmaya davet etti.

MACRON İSLAM'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim’de, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunacağını duyurmuştu.

"Cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, "Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü ileri sürerek İslam'ı hedef göstermişti.

Geçen hafta da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığı" açıklamasını yapmıştı.

AA

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