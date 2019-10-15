Fransız Bakandan UEFA'ya Asker Selamı Başvurusu

Fransa-Türkiye milli futbol maçı, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon nedeniyle iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gerildiği bir atmosferde yapıldı. Türk futbolcuların sahada iki kez asker selamı vermesi, Fransız medyasında tartışma konusu oldu. Spor Bakanı Roxana Maracineau, Türk futbolcuların bu tavrının tüm çabaları gölgelediğini belirterek, "UEFA'ya örnek bir ceza vermesi için başvuruda bulunduğunu" duyurdu . Euro 2020 H Grubu eleme karşılaşmaları çerçevesinde Paris'te, Stade de France'da yapılan Türkiye-Fransa maçı 1-1 berabere bitti. Ancak, milli oyuncuların sahada Kaan Ayhan'ın attığı beraberlik golü ve maçın sonunda Türk tarafların olduğı trübünü selamlarken yaptıkları asker selamına ilişkin tartışmalar maçın önüne geçti. Daha maç başlamadan ülkedeki tüm muhalefet partileri maçın iptalini istedi. Sosyal medya, "Nasıl olur da Türkler, Suriye'de müttefiklerimize saldırırken, asker selamı veren Türk futbolcular gelir burada milli maç oynar" eleştirileri ve "Maç iptal olsun" çağrılarıyla yıkıldı.

Fransız hükümeti, maçın iptal edilmeyeceğini belirterek, herhangi bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak ilk adım Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'dan geldi. Maçı staddan izlemesi beklenen Le Drian, "Suriye'de, koalisyon güçleriyle IŞİD'e karşı savaşan YPG'ye yönelik operasyon devam ederken, Türk futbolcuların Cuma günü Arnavutluk maçında asker selamı vermesi" nedeniyle, maça gitmeyeceğini açıkladı. Ülkenin 80 bin seyirci kapasiteli en büyük stadının 3'te 1'ini Türkiye ve Fransa’yla Avrupa'nın dört bir yanından, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avusturya'dan gelen Türk taraftarlar doldurdu. Türkler daha öğle saatlerinde Stade de France'ın B Kapısı'nda buluşmaya başladı. Genç, çocuk, kadın, erkek Türk bayrağı renklerinde giyinen ve yüz makyajı yapan taraftarlar, ellerinde bayraklarla gün boyunca eğlendi, sloganlar attı. Ankara oyun havalarından halaya, Tarkan'dan, mehter marşına kadar pek çok müzik eşliğinde dans etti. Maç saati geldiğinde kapılar açıldı ve yaklaşık 30-35 bin Türk seyirci tribünlerde yerini aldı. Fransız milli marşının ıslıklanması ya da yuhalanması en büyük korku idi. Önce Türk Milli Marşı okundu. Fransızlar ve Türkler birlikte alkışladı. Ardından "Marseillaise" çalmaya başladığında, Türk taraftarların tamamına yakını, Fransız milli marşını alkışlayarak karşılık verdi. Maç boyunca oturmadan milli takımı destekleyen Türk taraftarlar, ikinci yarıda Olivier Giroud'nun attığı golde yaşadığı bir kaç dakikalık sessizlik dışında, hiç susmadan takımlarını destekleyen sloganlar attı.

İki kez asker selamı Ancak, ikinci yarıda A milli futbol takımı beraberlik golünü atınca beklenen oldu. Milli takım oyuncularının bir bölümü Türk tribünlerinin önüne gelerek, asker selamı verdi. Maçın sonunda Türkiye, Fransa karşısında avantajla ayrılınca, önce Fransa takımı sahayı terketti. Türk Milli oyuncuları sahada kalarak zafer turu attı. Tribünlerdeki Türkleri selamlayan oyuncular Türklerin yoğun olduğu A ve B tribünlerine yaklaştıklarında hep birlikte yeniden asker selamı verdi. Taraftarların bir bölümü de bu selamı "En büyük asker bizim asker" sloganıyla karşıladı. Maçı canlı yayınlayan M6 kanalı, bu selamlama anını canlı yayında göstermedi. Ancak buna rağmen, Fransız medyasında maç kadar bu selam da konuşuldu. Maç sonrası yapılan basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'e bu selam soruldu. Güneş, "Bunlar, sadece askerlerimizi yönetmek için iyi niyetle yapılan jestler, başka bir amacı yok. Bunları gidin Trump'a sorun Macron'a sorun. Dünyayı onlar yönetiyor. Ben sadece bir futbol takımı yönetiyorum" diye yanıtladı.