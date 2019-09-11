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Fransız Bakanlara kurşunlu ölüm tehdidi şoku

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Kamu Hesapları ve Faaliyetler Bakanı Gerald Darmanin’in bir süredir ölüm tehdidi içeren mektuplar aldığı, gelen en son mektubun zarfından kurşun çıktığı öğrenildi.Fransız medyasında yer alan haberlerde, Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Kamu Hesapları ve Faaliyetler Bakanı Gerald Darmanin’in Ağustos ayından beri 3 tehdit mektubu aldığı paylaşıldı.

Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Kamu Hesapları ve Faaliyetler Bakanı Gerald Darmanin’in bir süredir ölüm tehdidi içeren mektuplar aldığı, gelen en son mektubun zarfından kurşun çıktığı öğrenildi.
Fransız medyasında yer alan haberlerde, Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Maire ile Kamu Hesapları ve Faaliyetler Bakanı Gerald Darmanin’in Ağustos ayından beri 3 tehdit mektubu aldığı paylaşıldı. Bakanların bir yakını tarafından verilen bilgilere göre gelen son mektupla birlikte kurşun gönderen ve henüz kimliği belirlenemeyen tehdit mektubunu gönderen şahıs, bakanlar hakkında özel bilgilere sahip. Haberlerde, her iki bakanın da ailesi ve evleri hakkında detay veren mektupta ‘evinizi patlatacağım’ tehdidinin bulunduğu bildirildi.
Son gönderdiği mektupla birlikte zarfa kurşun koyan şahsın, “Bu kurşun 9 milimetre ama geldiğim zaman size 11.43’lük mermi kullanacağım” notunu düştüğü, bakanların da gerekli mercilerde şikâyetçi olduğu açıklandı.

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