Fransız basını Erdoğan'ın sözlerini yorumladı: "Amaç dikkati ekonomiden başka yere çevirmek"

Fransa'da hem sağ hem de sol eğilimli gazetelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sarfettiği "zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözlerini ve Fransız ürünlerini boykot çağrısını eleştiren yazılar yayımlandı. Fransa'nın en önemli merkez-sol gazetesi Le Monde'da Marie Jego imzalı bir makalede, "Türk Cumhurbaşkanı'nın Emmanuel Macron'a yönelik saldırıları onu bir kez daha uluslararası sahnenin ön sıralarına taşısa da, aynı zamanda derin bir krizle karşı karşıya olan ülkesinin zayıflayan ekonomisini açığa vuruyor" denildi. Makalede, "ekonominin kötü performansının, Kürtlere yönelik artan baskının ve Covid-19 salgınının kontrolden çıkmasının" Erdoğan'ın imajını kötü etkilediğini savunuldu ve "(Erdoğan'ın) öncelikli isteği olan dindar bir nesil yaratma hedefi bir fiyasko" ifadeleri yer aldı. Le Monde'da aynı yazar tarafından kaleme alınan başka bir makalede, "Türk Cumhurbaşkanı Fransız mevkidaşına olan saldırılarını artırınca pazar günü Fransız Büyükelçisi'nin Ankara'dan geri çağrılmasına sebep oldu. İmamların yerelde eğitimini dayatan Paris, Türkiye'nin din aracılığıyla etkisini yayma siyasetini sınırlandırıyor" denildi.

Makalede, Samuel Patty cinayetinin ardından Fransa'daki Türk Büyükelçisi'nin başsağlığı dileklerini ilettiği belirtiliyor ancak ardından "(Cinayetin) Türkiye'de farkına varılmadı, basın tarafından yayılan resmi hikaye Fransa'daki 'İslamofobi' ve 'faşizm' üzerine kuruluydu" deniliyor. Samuel Paty isimli öğretmen ifade özgürlüğünü derste Muhammed Peygamberin karikatürleri üzerinden anlatmasının ardından başı kesilerek öldürülmüştü. 'Erdoğan yeni krizler yaratma ihtiyacı hissediyor' Merkez sağdaki Le Figaro'da Dış Haberler Müdürü Philippe Gelie tarafından kaleme alınan başyazıda ise şu ifadeler yer aldı: "Kişisel aşağılamada bulunma isteği Erdoğan'ın siyasi hedefine hizmet ediyor: Bütün İslamcıları Fransa'ya -Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ya da Dağlık Karabağ'da oynadığı kirli oyunları en güçlü şekilde ve mütemadiyen dile getiren ülkeye- karşı bir araya getirmek. Hız kaybeden bütün otokratlar gibi, Türk Cumhurbaşkanı dikkati ekonomik ve demokratik başarısızlıklarından başka yere çekmek için yeni krizler yaratma ihtiyacı hissediyor. Ülkemiz ve ürünlerimiz (kültürel olanlar da dahil) rejimler tarafından boykot edildi, hiçbirinin dini ya da siyasi görüş hakkında öğretecek bir dersi yok. Erdoğan'ın sessizliğiyle göz yummuş gibi göründüğü, öğretmen Samuel Paty'nin alçakça terörist suikastından sonraki tersine yöneltilen bu suçluluk, bizim hakkımızda değil onlar hakkında daha çok şey söylüyor."