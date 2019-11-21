'Suriyeli Kürtlere 200 bin Euro yardım yapılacak'

Euronews'te yer alan habere göre, Belediye Başkanı Cordebard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Parisliler Suriyeli Kürtlere ne borçlu olduğunu ve onları terk etmemeleri gerektiğini biliyor.

Paris'teki konsey toplantısında istisnai olarak 200 bin euroluk bir acil yardım yaptık. Bu yardım Suriye'nin kuzeyindeki ACTED ve Medecine du monde programlarına aktarılacak" dedi.

Söz konusu yardımın insani yardım kapsamında yapıldığı belirtildi.

Medecine du monde savaş ve iç çatışmanın olduğu bölgelerde tıbbi hizmet veren uluslararası bir yardım kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

