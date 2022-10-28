HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fransız belediye başkanından Şalpazarına sürpriz ziyaret

Fransız belediye başkanından Şalpazarına sürpriz ziyaret

28.10.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’nın Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez, Trabzon'un Şalpazarı Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Refik Kurukız ile bir araya geldi.

Fransız belediye başkanından Şalpazarına sürpriz ziyaret

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Garges Les Gonesse şehrinin Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Fransa’da ve şehirlerinde çok sayıda Trabzon ile Karadeniz hemşehri derneği bulunduğunu, kendisinin de Trabzonsporlu olduğunu belirten Belediye Başkanı Jimenez, "Şehrimizde 2 binin üzerinde Türk vatandaşımız yaşamaktadır. Türk Belediye Başkan Yardımcımız ve Türk encümenlerimiz var. Güzel bir ilişkimiz ve diyaloğumuz var. Bugün de güzel ilcenizdeyiz. Bizi ağırlamanızdan ve gösterdiğiniz misafirperverlikten çok memnun kaldık. 2023 yılında Garges Les Gonesse şehrimizde 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluşu etkinliği gerçekleştirmek istiyoruz. Bu etkinliğe Karadeniz Bölgesi’nden olan ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı da davet edeceğiz"Şalpazarı Belediye Başkanı olarak sizleri de aramızdan görmekten onur duyarız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Refik Kurukız ise, "Trabzonlu hemşehrilerimize dünyanın her bölgesinde rastlayabilirsiniz ve her şeyi başarmak için tüm güçleriyle çalışırlar. Sizin ekibinizde de Trabzonlu hemşehrimizin olması da bunun bir göstergesidir. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Refik Kurukız ziyaretin sonunda Garges Les Gonesse Belediye Başkanı Benoit Jimenez ve beraberindeki heyete çeşitli hediyeler ve fotoğraflar hediye etti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaşlar ve polisler omuz omuza taşıdıVatandaşlar ve polisler omuz omuza taşıdı
Atatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruzAtatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Atatürk'e yakışır bir heykel istiyoruz
Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleştiSelçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Şalpazarı Fransa

En Çok Okunan Haberler

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Tek tek hesapladı: İşte asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Selçuk Bayraktar 'büyük heyecan' diyerek duyurdu: İlk teslimat gerçekleşti

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Eşeğini denize soktu! Bin pişman oldu

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

Sergen Yalçın'dan çıkan iddialara jet hızıyla yanıt!

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' programında anayasa vurgusu: İlk hedeflerimizden biri

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.