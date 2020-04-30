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Fransız bilim adamlarından uyarı: Tedbirlere uyulmazsa ölü sayısı 200 bin olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 22:31 | Son Güncelleme

Fransa’da sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından salgında ikinci dalganın yaşanabileceğini aktaran bilim adamları, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Fransız bilim adamlarından uyarı: Tedbirlere uyulmazsa ölü sayısı 200 bin olabilir

Koronavirüs salgını ile zor günler geçiren Avrupa’da birçok ülke salgın nedeni ile aldığı tedbirleri gevşetmeye başlarken, Fransa’da 11 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı sona eriyor.

"ÖLÜ SAYISI 200 BİN OLABİLİR"

Fransız bilim adamları yaptıkları araştırma sonucunda ülkede sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından halkın sosyal mesafe, maske takmak, hijyen kuralları gibi tedbirlere uymaması durumunda salgında ikinci bir dalga yaşanabileceğini açıkladı. Bilim adamları, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra ülkede kritik bir sürecin başlayacağına dikkat çekerek, “Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir” uyarısında bulundu.

Paris Hastaneleri Kamu Desteği ve Columbia Üniversitesi ile birlikte çalışan bir grup epidemi uzmanının yaptığı araştırmada sadece taşıtlarda maske mecburiyeti getirilmesi durumunda 85 bin kişinin, tamamen tedbirsiz kalındığında ise 165 bin kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulunuldu. Bilim adamları, ölü sayısının 200 binlere kadar ulaşabilme ihtimalinin olduğunu dile getirirken, sağlık hizmetlerinin ise bu durumda yetersiz kalacağı konusunda uyardı.
Öte yandan bilim adamları, özellikle yaşlıların ve kronik hastaların evlerinden çıkmamaya devam etmesi çağrısında bulundu.

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