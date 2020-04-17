HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransız bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı!

Fransız bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Fransız bilim insanları koronavirüs (Covid-19) üzerinde yaptıkları deneylerde, virüsün yüksek sıcaklıklarda uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırma neticesinde 92 derece sıcaklıkta koronavirüs 15 dakika boyunca hayatta kaldı.

Fransız bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Fransa’da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi koronavirüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

VİRÜS 92 DERECE SICAKLIKTA 15 DAKİKADA HAYATTA KALABİLİYOR

Söz konusu deneylerden koronavirüsün, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak, yinede hayatta kaldığı sonucu çıktı. Yapılan araştırma neticesinde virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etksini tamamen kaybettiği belirtildi.

DENEY SONUÇLARI HAKEM ONAYI BEKLİYOR

Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için “Laboratuvarda koronavirüs üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Koronavirüs: Yoğun bakıma yatanların yüzde 33'ü deliriyor!Koronavirüs: Yoğun bakıma yatanların yüzde 33'ü deliriyor!
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Fransa bilim insanı koronavirüs sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün FOX'a verdiği cezaya yanıt

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Fuat Oktay: Büyük çaplı operasyon başlattık

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Bir şehirde daha kedi ve köpek eti tüketimi yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha tespit edildi

Diğer Haberler
İsveç Prensesi Sofia gönüllü olarak hastanede çalışacak

İsveç Prensesi Sofia gönüllü olarak hastanede çalışacak

Koronavirüs: Yoğun bakıma yatanların yüzde 33'ü deliriyor!

Koronavirüs: Yoğun bakıma yatanların yüzde 33'ü deliriyor!

NASA, Dünya benzeri yeni bir gezegen keşfetti!

NASA, Dünya benzeri yeni bir gezegen keşfetti!

100 yaşında koronavirüsle mücadele için 2.5 kilometre yürüdü

100 yaşında koronavirüsle mücadele için 2.5 kilometre yürüdü

Ömrünü down sendromlu oğluna adamıştı… 9 gün arayla öldüler

Ömrünü down sendromlu oğluna adamıştı… 9 gün arayla öldüler

AB'den en çok çöp alan ülke Türkiye

AB'den en çok çöp alan ülke Türkiye

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.