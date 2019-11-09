Fransız bir kadın oyuncu, yönetmen Roman Polanski'yi 44 yıl önce kendisine tecavüz etmekle suçladı

Fransız oyuncu ve eski model Valentine Monnier, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'yi 1975 yılında kendisine tecavüz etmekle suçladı.

Le Parisien gazetesine konuşan Monnier, 18 yaşında olduğu sırada yönetmenin İsviçre'nin Gstaad kasabasında bulunan evinde olayın gerçekleştiğini anlattı.

Aynı sırada evde en yakın arkadaşı ve daha sonra Polanski'nin dört yıl boyunca sevgilisi olacak bir kadının da bulunduğunu söyleyen Monnier, o zamanlar Polanski'yi tanımadığını ve tecavüzün çok şiddetli bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

Gazetenin ulaştığı diğer iki kadın da Monnier'in anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.

Monnier, bu olayı artık anlatması gerektiğine Polanski'nin vizyona girecek yeni filminin adaletle ilgili olmasından ötürü karar verdiğini ifade etti.

86 yaşındaki Fransa'da yaşayan yönetmenin yeni filmi J'Accuse, 19. yüzyılda yanlış yere casuslukla suçlanan Yahudi asıllı Fransız asker Alfred Dreyfus'un davasıyla ilgili.

AFP haber ajansının haberine göre Polanski'nin yönetmeni tecavüz suçlamasını reddetti.