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Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Fransız ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’daki Vltava Nehri’nin üzerinde 35 metre yükseklikte 40 dakika boyunca nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi.Fransız kadın ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’nın başkenti Prag’daki Vltava Nehri üzerinde yaklaşık 35 metre yükseklikteki ipte yürüdü.

Fransız ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’daki Vltava Nehri’nin üzerinde 35 metre yükseklikte 40 dakika boyunca nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Fransız kadın ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’nın başkenti Prag’daki Vltava Nehri üzerinde yaklaşık 35 metre yükseklikteki ipte yürüdü. Bongonga’nın 350 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüşü nefes kesti. Güvenlik halatı kullanmadan gösteri yapan Fransız ip cambazı, yürüyüşünü 12 kilogram ağırlığındaki denge çubuğu ile tamamladı. Yüzlerce kişinin heyecanla izlediği Bongonga’nın tehlikeli yürüyüşü yaklaşık 40 dakika sürdü.
Bir festival etkinliğinde gösteri gerçekleştiren 35 yaşındaki Tatiana-Mosio Bongonga, 8 yaşından beri ip cambazlığı yapıyor.

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