Fransız Çiftçilerinden Milletvekillerine Saldırı

Genç Çiftçiler Sendikası'nın bayrağı ile Fransız bayrağını büro önüne bırakan çiftçiler, büro duvarlarına milletvekillerini protesto eden sloganlar yazdılar. Büroların önüne saman balyası ve hayvan gübresi dökerek de protestolarını dile getiren çiftçiler, CETA'ya karşı bu eylemleri gerçekleştirdiklerini açıkça belirttiler.

Kanada ve Avrupa Birliği arasında imzalanan CETA Serbest Ticaret Anlaşması'nın Fransa Ulusal Meclisi’nde onaylanması, ülkede çiftçileri ayağa kaldırdı. Çiftçiler, CETA'ya oy veren milletvekillerinin irtibat bürolarına saldırarak, büro önlerine tonlarca saman balyası ve hayvan gübresi dökerek hükümeti protesto etti. Anlaşmanın onaylanmasından bu yana 20 milletvekilinin bürosuna saldırı düzenlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, iktidar milletvekillerinin güvenlik önlemlerini artırdı.

Milletvekili Sacha Houlie'nin Poitiers kentindeki bürosunun giriş kapısının önüne duvar ören çiftçiler, "CETA'ya evet dediniz, Fransız çiftçisini öldürdünüz" sloganını yazdılar. Eylem karşısında üzüntülerini belirten milletvekili Sacha Houile, Twitter hesabından, "Uzun tartışmalar sonrasında FNSEA (Tarım İşçileri Sendikası Federasyonu) de CETA'nın avantajlarını kabul etmişti. Şiddet, ikiyüzlülüğü ve tutarsızlığı saklayamıyor" mesajını paylaştı.

Kendisi de çiftçi kökenli olan iktidarın küçük ortağı MoDem milletvekili Nicolas Turquois'nın Chatellerault'daki bürosunun giriş kapısına da duvar örüldü ve CETA'yı protesto eden sloganlar yazıldı.

İçişleri Bakanlığı, bazı bürolara yapılan saldırıların ciddiyetine işaret ederek, iktidar milletvekillerine sağlanan güvenlik önlemlerini artırdı.

"Halk bizi anlıyor"

Vienne kenti Genç Çiftçiler Sendikası temsilcisi Henri Surreaux, Fransız medyasına, "Milletvekillerinin yaptıkları konusunda halkı bilgilendirmek için bu eylemleri organize ettik. Eğer yarın kötü gıda yemek zorunda kalırlarsa, bu vekiller yüzünden olacak. Halk bizim eylemlerimizi anlıyor. Milletvekilleri anlamasa da olur" dedi. FDSEA Bölge Başkanı Romain Martineau da, "Bu sembolik bir eylemdi. Hiçbir kırıp dökme olmamıştır. Biz kötü bir şey yapmadık. Sadece bu vekillerin Fransız çiftçisinin ölümünü oyladıklarını hatırlattık" diyerek eylemleri savundu.