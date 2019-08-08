HABER

Fransız Çiftçilerinden Milletvekillerine Saldırı

08.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kanada ve Avrupa Birliği arasında imzalanan CETA Serbest Ticaret Anlaşması'nın Fransa Ulusal Meclisi’nde onaylanması, ülkede çiftçileri ayağa kaldırdı. Çiftçiler, CETA'ya oy veren milletvekillerinin irtibat bürolarına saldırdı ve tonlarca saman balyası ve hayvan gübresi döktü

Fransız Çiftçilerinden Milletvekillerine Saldırı

Kanada ve Avrupa Birliği arasında imzalanan CETA Serbest Ticaret Anlaşması'nın Fransa Ulusal Meclisi’nde onaylanması, ülkede çiftçileri ayağa kaldırdı. Çiftçiler, CETA'ya oy veren milletvekillerinin irtibat bürolarına saldırarak, büro önlerine tonlarca saman balyası ve hayvan gübresi dökerek hükümeti protesto etti. Anlaşmanın onaylanmasından bu yana 20 milletvekilinin bürosuna saldırı düzenlenmesi üzerine İçişleri Bakanlığı, iktidar milletvekillerinin güvenlik önlemlerini artırdı.

Fransa'da, Temmuz ayı sonunda onaylanan CETA Anlaşması'na tepki gösteren Genç Çiftçiler Sendikası, Çarşamba gününü Perşembe'ye bağlayan gece, iktidar partisine mensup 3 milletvekilinin 4 ayrı bürosuna saldırdı. İktidar Partisi Cumhuriyete Yürüyüş Hareketi (LREM) milletvekili Nicolas Turquois'nın Loudun ve Chatellerault bölgesindeki bürolarıyla Jacques Savatier ve Sacha Houlie'nin Poitier'deki seçim büroları saldırıya uğradı.

Genç Çiftçiler Sendikası'nın bayrağı ile Fransız bayrağını büro önüne bırakan çiftçiler, büro duvarlarına milletvekillerini protesto eden sloganlar yazdılar. Büroların önüne saman balyası ve hayvan gübresi dökerek de protestolarını dile getiren çiftçiler, CETA'ya karşı bu eylemleri gerçekleştirdiklerini açıkça belirttiler.

Milletvekili Sacha Houlie'nin Poitiers kentindeki bürosunun giriş kapısının önüne duvar ören çiftçiler, "CETA'ya evet dediniz, Fransız çiftçisini öldürdünüz" sloganını yazdılar. Eylem karşısında üzüntülerini belirten milletvekili Sacha Houile, Twitter hesabından, "Uzun tartışmalar sonrasında FNSEA (Tarım İşçileri Sendikası Federasyonu) de CETA'nın avantajlarını kabul etmişti. Şiddet, ikiyüzlülüğü ve tutarsızlığı saklayamıyor" mesajını paylaştı.

Kendisi de çiftçi kökenli olan iktidarın küçük ortağı MoDem milletvekili Nicolas Turquois'nın Chatellerault'daki bürosunun giriş kapısına da duvar örüldü ve CETA'yı protesto eden sloganlar yazıldı.

İçişleri Bakanlığı, bazı bürolara yapılan saldırıların ciddiyetine işaret ederek, iktidar milletvekillerine sağlanan güvenlik önlemlerini artırdı.

"Halk bizi anlıyor"

Vienne kenti Genç Çiftçiler Sendikası temsilcisi Henri Surreaux, Fransız medyasına, "Milletvekillerinin yaptıkları konusunda halkı bilgilendirmek için bu eylemleri organize ettik. Eğer yarın kötü gıda yemek zorunda kalırlarsa, bu vekiller yüzünden olacak. Halk bizim eylemlerimizi anlıyor. Milletvekilleri anlamasa da olur" dedi. FDSEA Bölge Başkanı Romain Martineau da, "Bu sembolik bir eylemdi. Hiçbir kırıp dökme olmamıştır. Biz kötü bir şey yapmadık. Sadece bu vekillerin Fransız çiftçisinin ölümünü oyladıklarını hatırlattık" diyerek eylemleri savundu.

Ülkenin en büyük çiftçi konfederasyonu FNSEA'ya mensup çiftçiler de eylemleri destekleyerek, "CETA'yı oylayarak bize ihanet ettiler. Bu anlaşma yalnızca çiftçileri etkilemeyecek. Tüketiciler de bundan en az bizim kadar etkilenecek" açıklaması yaptı.

Fransız çiftçisi, üreticiler tarihinin en zor günlerini yaşarken, hükümetin AB standartlarının altındaki kalitede et üreten Kanada'dan et ithalatının yolunu açmasına karşı çıkıyor. Ayrıca, Fransa'da belli kalitenin altında yem yasaklanırken, Kanada'da hayvanların, kalitesiz hayvan kılı ve derisi de karışık bir yemle beslenmesine dikkat çekerek, AB standartlarının altında olduğuna dikkat çekiyor. Tarım üreticileri ise, Kanada çiftçilerinin ürünlerinde kimyasal glifosat kullanma oranının daha yüksek olduğunu savunarak, hükümetin bu ürünlerin girmesine izin vermesini eleştiriyor.

Çevrecilersse, bu ürünlerin Fransa'da yeterince bulunduğunu, bulunmayan ürünlerin ise komşu ülkelerden temin etmek yerine, Kanada'dan getirilerek küresel ısınmaya katkı yapılmasına karşı çıkıyor.

121 milletvekili saldırıya hedef oldu

Ülkede aylardır süren Sarı Yelekliler hareketinin ardından Fransız Ulusal Meclisi'nin Temmuz ayı sonunda CETA Anlaşması'nı onaylaması, çiftçilerin de eylemlere katılmasına yol açtı. Anlaşmanın onaylanmasından yalnızca bir hafta sonra ülkenin dört bir yanında, 20 milletvekilinin irtibat bürosuna saldırı gerçekleştirildi. Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından göreve gelen hükümete yönelik eleştiriler artarken, seçimlerden bu yana 121 milletvekili ve irtibat bürosu saldırıya uğradı.

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Silahlı Saldırıların Ardından Af Örgütü’nden ABD’ye Seyahat Uyarısı Silahlı Saldırıların Ardından Af Örgütü’nden ABD’ye Seyahat Uyarısı 
8 Ağustos Amerikan Basınından Özetler8 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'da askeri birlikte facia!

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'den destekçilerine çağrı

6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı

Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

Dünyanın gözü orada! Gerilim tırmanıyor

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Arjantin'den İran kararı: Mal varlıklarının dondurulması başvurusu

Arjantin'den İran kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.