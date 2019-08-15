Fransız damat Müslüman olup Adem ismini aldı

Yörük kızı Seda Duman’ın Fransa’da tanışıp evlenme kararı aldığı Kevin Suyon, Müslüman olup “Adem” ismini aldıktan sonra İzmir Bornova’da Yörük düğününde dünya evine girdi. Bornova Yörükler Derneği, damada Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Yörük poşusu hediye etti.

Fransa’da tanışıp evlenme kararı alan Fransız Kevin Suyon ile Bornovalı Yörük kızı Seda Duman’ın düğünleri, İzmir’de Yörük-Türkmen geleneklerine göre gerçekleştirildi. Bornova Yörükler Derneği, İslâmiyetle şereflenip “Adem” ismini alan damada, Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve Yörük poşusu hediye etti. Çiftin mutlulukları gözlenirken okunurken Fransız damat Erik Dalı ile kurtlarını dökmeyi ihmal etmedi.

Müslüman oldu, “Adem” ismini aldı

Yıllardır Fransa’da yaşayan Duman ailesinin kızları Seda, lise öğrenimi sırasında tanıştığı Fransız Kevin Suyon’la ilerleyen yıllarda evlilik kararı aldı. Ailelerin de onay verdiği evlilik öncesi Kevin’e Türk gelenekleri ve İslâmiyet hakkında bilgi verildi. Seve seve Müslüman olacağını açıklayan damat, Fransa’daki konsoloslukla Müslümanlığı seçip “Adem” ismini aldı. Türk örf, âdet ve geleneklerine hayranlığını her fırsatta dile getiren Adem, düğünlerini de Türkiye’de ve Yörük kültürüne göre yapmak istediğini söyledi. Duman Ailesi, Yörük köylerinden Eğridere’deki düğün salonunda yemekli düğün organize etti. Fransa’dan gelen damadın ailesi ve yakınları ile gelinin Yörük akrabalarının doyasıya eğlendiği düğünde Türk müzikleriyle oynayan çift ve aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.