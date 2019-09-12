HABER

Fransız diplomat Müslümanları hedef alan terör örgütünün üyesi çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2019 22:05 | Son Güncelleme

Fransa’nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan Marc-Antoine G’nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) adlı Müslümanları hedef alan terör örgütünün Paris bölge lideri olduğu ortaya çıktı.Fransız gazetelerinden Le Parisien Fransa’nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan 51 yaşındaki Marc- Antoine G’nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) terör örgütünün Paris bölge lideri olduğunu ve eylem hazırlığında olduğu şüphesi ile G’nin 2 Haziran 2019’da Paris havaalanında Fransız otoriteleri tarafından gözaltına alındığını ortaya çıkardı.Fransa’dan ayrılmamama yasağı getirilen ve diplomatik görevinden atılan Antoine G hakkında “Terör örgütü” üyesi olmaktan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Fransa’nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan Marc-Antoine G’nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) adlı Müslümanları hedef alan terör örgütünün Paris bölge lideri olduğu ortaya çıktı.
Fransız gazetelerinden Le Parisien Fransa’nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan müsteşarlardan 51 yaşındaki Marc- Antoine G’nin Operasyonel Güçler Hareketi (AFO) terör örgütünün Paris bölge lideri olduğunu ve eylem hazırlığında olduğu şüphesi ile G’nin 2 Haziran 2019’da Paris havaalanında Fransız otoriteleri tarafından gözaltına alındığını ortaya çıkardı.
Fransa’dan ayrılmamama yasağı getirilen ve diplomatik görevinden atılan Antoine G hakkında “Terör örgütü” üyesi olmaktan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Sorgusu sırasında örgüt toplantısına katıldığını ve Müslümanlara karşı hazırlanan terör saldırısı planlarına yürüttüğünü itiraf eden Antoine G’nin 2017 yılında “Cortes” lakabı ile AFO terör örgütünün Paris bölge sorumlusu seçildiği açıklandı.
Öte yandan helal etiketi ile satılan ürünlere zehir enjekte etmekten başlayarak patlayıcılı ve silahlı saldırılara kadar giden planlar hazırlayan örgütün 33 ile 70 yaş arası kadın ve erkek üyelerinin olduğu ve bugüne kadar 14 üyesinin polis tarafından yakalanıp hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

PARTNER Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor! Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor!
Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme
CHP heyetinden Hasankeyf ziyaretiCHP heyetinden Hasankeyf ziyareti

En Çok Okunan Haberler

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği ve yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

Nagehan Alçı'nın 'İmamoğlu' sorusuna Muharrem İnce'den yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.