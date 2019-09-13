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Fransız diplomata terör soruşturması açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

Fransız diplomata terör soruşturması açıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat hakkında, Müslümanlara karşı şiddet eylemlerini teşvik eden bir örgüte üye olduğu gerekçesiyle terör soruşturması açıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Salvador Büyükelçiliğinde çalışan diplomat halkı Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye teşvik eden "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" adlı örgüte üye olmakla suçlanıyor.

Hakkında terör soruşturması açılan Fransız diplomatın yanı sıra, 3 ay önce de Müslümanları hedef alan terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 kişi hakkında daha soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu kişilerin de Müslümanlara karşı şiddet eylemleri planlamakla suçlandığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransız diplomat soruşturma terör

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