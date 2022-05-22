Fransız Diplomatlar İsyanda: Dışişleri'nde Grev Kararı

Ne Avrupa'nın kapılarına dayanan Ukrayna savaşı, ne AB dönem başkanlığı... Fransız Dışişleri Bakanlığı çalışanları, hassas diplomatik gündeme rağmen, hükümet tarafından getirilen ve "Fransız diplomasi geleneklerinin sonunu getiren" bir dizi reforma karşı ayaklandı.

Dünyanın en eski diplomasi teşkilatlarından birisi olan Fransız Dışişleri Bakanlığı tarihinde ikinci kez grev kararı alındı.

Üst düzey diplomatların teşkilattan gelmesi kuralını kıran, tam yetkili bakanlar ve diplomasi danışmanı kadrolarını kaldıran bir dizi reform içeren "Üst düzey Kamu Hizmeti Reformu'na" karşı, bakanlıkta örgütlü 6 sendika 2 Haziran'da greve çıkma kararı aldı.

Yaklaşık 400 diplomattan oluşan Genç Diplomatlar Kollektifi de, "Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü diplomasi ağına sahip derin ve köklü Fransız diplomasisinin kaybolma endişesiyle" 2 Haziran'daki greve destek verdiklerini açıkladı.

Diplomasi tarihinin ikinci grevi

CFTC, CGT, FSU, Solidaires ve bakanlıktaki iç sendikaları biraraya getiren sendikalar arası birliğin, grev kararını duyurduğu açıklamasında, hükümet tarafından getirilen bir dizi reformdan duyulan "rahatsızlık" dile getirildi. CFTC sendikası Bakanlık temsilcisi Olivier da Silva, "Bakanlık tarihinde, daha önce tazminatlarla ilgili bir sorun nedeniyle 2003 yılında bir kez grev kararı alındı. Bu ikinci grev. Bu karar, hiç de grev ya da isyan geleneği olmayan bakanlıkta gerçek ve büyük bir rahatsızlığın göstergesi" dedi.

Grev kararı alan sendikalar, özellikle üst düzey diplomatların teşkilat dışından ya da başka mesleklerden de seçilebilmesi, konsolosluk faaliyetlerinin azaltılması ve kadro daralmasına gidilmesine karşı çıkıyor.

İki seçim arasında gizli kararnameyle

Hükümet, Fransız devletine, üst düzey bürokrat yetiştiren ve Emmanuel Macron, Jacques Chirac, François Hollande gibi pek çok cumhurbaşkanının mezun olduğu tarihi "Ecole Nationale d'Administration/Ulusal Kamu Yönetimi Okulu"'nun kaldırılmasının ardından, üst düzey kamu görevlerinde yeni düzenlemeler içeren bir dizi reforma gitti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istediği reformla hükümet, üst düzey kamu görevlilerinin artık belirli bir yönetime bağlı olmamalarını, aksine kariyerleri boyunca düzenli olarak değişmeye davet edilmelerini öngörüyor. Bu diplomatik görevlere başka bakanlıklardan ve farklı görevlerden isimlerin de atanabilmesi anlamına geliyor.

Reformun en tartışmalı maddesi, Fransız diplomasisinin iki tarihi organı olan tam yetkili bakanlar ve dışişleri danışmanlarının 2023 yılına kadar kademeli olarak ortadan kaldırılmasını öngören düzenleme. Bu görevde bulunan 700 kadar diplomata devletin başka alanlarında görevler önerildi.

Sendika temsilcisi Da Silva, reformun bu bölümünün bardağı taşıran son damla olduğunu belirtiyor ve "özellikle diplomatların kariyerlerin devamı, görevimizin anlamı ve iktidar ile ilişki konusunda büyük bir endişe var" diyor. Genç diplomatlar da, büyükelçilik kadrolarına diplomasi kökeninden tüm basamakları aşarak gelen tecrübeli isimler yerine, dışarıdan iktidara yakın isimlerin de getirilebileceğine dikkat çekerek, diplomatik geleneği ve liyakatı tümüyle kıran bu düzenlemeyi reddediyor.

Reformun cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında iki tur arasında, gizlice yayınlanan bir kararnameyle gelmesi de Dışişleri teşkilatını öfkelendirdi. Reform şu an için yalnızca A ve A+ kategorisini, yani dışişleri danışmanları ve tam yetkili bakanları kapsıyor. Ancak genç diplomatlar, "er ya da geç sıranın kendilerine de geleceğinden hiç şüphe duymadıklarını" dile getiriyor. Üstelik bu reformun, "mesleğin onuru ve saygınlığına bir hakaret niteliği taşıdığını" savunuyor. Genç Diplomatlar Kollektifi yaptıkları açıklamada, "Savaşın Avrupa'ya geri döndüğü bir dönemde, diplomatik yapılarımızı temelden sarsan bu reform kararı anlaşılmaz" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Le Drian'ın yerine teşkilattan bir isim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cuma günü de yeni kabine açıklandı. Macron, reform nedeniyle isyan eden Dışişleri teşkilatının başına, yine teşkilattan güçlü bir ismi, Dışişleri teşkilatının güçlü kadın diplomatlarından Catherine Colonna'yı bu göreve getirdi.

Artık politikayı bırakmak istediğini açıklayan Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, bakanlıkta düzenlenen bir törenle, 5 yıldır sürdürdüğü bakanlık görevini, Catherine Colonna'ya devretti. Drian konuşmasında bakanlık döneminin en büyük başarısızlığı olarak kabul edilen, Avustralya'nın Fransa ile 56 milyar dolarlık denizaltı ihalesini iptal ederek, ihaleyi ABD-İngiltere ortaklığına vermesi olayına değindi. Le Drian, "Avustralya Başbakanı Scot Morrison'un seçim yenilgisinin beni çok mutlu ettiğini söylemeden geçemeyeceğim" dedi. Devir teslim töreninde uzun uzun alkışlanan Le Drian, teşkilatı ayaklandıran reformdan söz etmeden ayrılmayı tercih etti.

Ancak konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden geldi. Sözcülük açıklamasında, "Tüm sendikalarla kaliteli bir sosyal diyaloğumuz var ve tüm konular her iki tarafta da yapıcı bir ruhla ele alınıyor. Önümüzdeki günlerde de aynı ruh hali içinde görüşmelerin devam edeceğini umuyoruz. Bu bakanlığın çalışanları, koşullar ne olursa olsun, bir kriz durumunda her zaman hazırdır. Bunu COVID krizi sırasında dikkate değer bir şekilde yaptılar. Daha yakın zamanlarda, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tüm diplomatların seferber olması örnek teşkil ediyor. Bu gergin uluslararası bağlamda, görevlerinin zorluğunu ve onlara tatmin edici çalışma koşulları sağlamanın önemini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Reformla ilgili bakanlıklar arası müzakere çerçevesinde, Dışişleri bakanının "mesleki ve profesyonel diplomasinin korunması için sağlam garantiler talep ettiği" belirtilen açıklamada, "Bugünün dünyası, Ukrayna'daki savaşın bir kez daha altını çizdiği gibi, her zamankinden daha fazla yüksek kaliteli profesyoneller talep ediyor. Bakanlığın bütçesinde önemli artışlar elde etmek de dahil, bakan bunun için çalışmıştır" denildi.

Bakanlık ve sendikalar birliği arasındaki görüşmeler sonuç vermezse, Fransız diplomasisi 2 Haziran'da duracak.

