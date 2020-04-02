Fransız doktor: Kırılmanın eşiğindeyiz

Prudhomme, hasta sayısı nedeniyle "kırılmanın eşiğine geldiklerini" söyledi.Avrupa'da yeni tür koronavirüs salgınının en fazla hasara uğrattığı ülkelerden biri de Fransa. Fransız Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 32 oldu. Fransa'da 6 bin 17 kişi yoğun bakımda. Toplamda 24 bin 639 kişi Covid-19 sebebi ile hastanelerde tedavi görürken kayıt altına alınan toplam vaka ise 50 binin üzerinde.

Peki sokağa çıkma sınırlandırmasının 16‘ncı gününün yaşandığı ülkede, alınan önlemler yeterli mi? Fransa Acil Servis Doktorları Derneği Sözcüsü Dr. Christophe Prudhomme, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı:

DW Türkçe: Fransa’daki koronavirüs durumunu değerlendirir misiniz ? Başbakan önümüzdeki günlerde "Durum daha da kötüye gidecek" dedi. Neden durum daha da kötüye gidecek?

Dr. Christophe Prudhomme: Evet, durum çok gergin. Özellikle önde gelen dünya metropollerinden birisi olan Paris'te. Bugün yoğun bakım yataklarımız doyma noktasına gelmiş durumda. Bugün bizim hükümetin materyalleri transfer ederek Paris'te yatak sayısını artırması daha akılcı olurdu. Bugün güçlükle 10 bin yoğun bakım yatağını hizmete sunmuş durumdayız ama ilerleyen günlerde bize 15 bin yoğun bakım yatağı daha gerekecek. Hükümetin bu krizi yönetmekte çok güçlük çektiğini görüyoruz. Sadece yatak sayısı konusunda değil maske ve koruyucu önlük gibi materyaller konusunda da zorluk yaşıyoruz. Solunum cihazı sayısında da sıkıntımız var. Bugün sağlık personelleri seferber olmuş durumda. Ama sağlık personeli rezervimizde de sıkıntı var, özellikle Paris'te. Durum bu. Salgını yönetebilme noktasında test yapma açısından çok geride kalmış bir durumdayız. Başbakan bize konuşmasında Nisan ayı sonunda günde 50 bin test yapabilme hedefinden bahsetti. Almanya bugün günde 50 binden fazla test yapıyor. Zaten 15 yıldır her kış, her yaz, her tatil döneminde, her hafta sonunda yoğun bakım yatak sayımız eksikti. Böyle çok yüksek, dramatik sayıda hastalı bir krizle karşılaşınca kırılmanın eşiğine geldik.