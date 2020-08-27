Fransız Doktorlar: “Corona Tedavisindeki Yeni Yöntemler Umut Veriyor”

Fransa'da hükümet, sokakta ve kapalı mekanlarda önlemleri sıkılaştırırken, hastanelerde de henüz virüse karşı mucize bir tedavi bulunmasa da, hastalığın tedavisinde önemli ilerleme sağlandığı açıklandı. İlkbahardan bu yana binlerce hastanın tedavisinde kullanılan, Hidroksiklorokin ve Remdesivir gibi "mucize olduğu ileri sürülen" tedavilerin ötesinde yeni çözümler üreten uzmanlar, hem hastalığın tanısı, hem de tedavisinde ilerlediklerini kaydetti. Enfeksiyon alanında uzman Bichat Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Prof. Yazdan Yazdanpanah, "Hastaneye kaldırılan hastaların yoğun bakıma nakledilme riski, bakım ve tedavideki ilerlemeler sayesinde, Mart ile Nisan dönemine göre yarı yarıya azaldı" dedi. Yazdanpanah, bu sayede, ölüm oranlarında da azalma tespit ettiklerini dile getirdi. "Yüksek akışlı oksijen-terapisi" yöntemi Uzmanlar, hastaneye gelen hastaların akut solunum sıkıntısını öncelikle, "yüksek akışlı oksijen-terapisi" yöntemiyle hafifletmeyi başardıklarını kaydediyor. Yaklaşık 10 yıldır kullanılan cihazlar sayesinde, burnun içine yerleştirilen küçük tüpler vasıtasıyla, nemlendirilmiş ve ısıtılmış hava ve oksijen karışımı, dakikada 60 litreye kadar varan çok yüksek bir akış hızında hastaya veriliyor.

Paris yakınlarındaki Colombes Louis Mourier Hastanesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde yapılan bir araştırma, hasta, yoğun bakıma gelir gelmez uygulanan bu yöntemin, hastanın entübe edilmesini engellediğini ortaya çıkardı. Intensive Care Medicine dergisinde de yayınlanan araştırmaya göre, bu yöntem uygulanan 62 hastadan 21'i entübe edilmeden iyileşerek taburcu oldu. Fransız Anestezi ve Resüsitasyon Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Marc Leone, bunun hastalar açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, " Entübasyon ve sedasyon gerektiren mekanik ventilasyon akciğerlere saldırıyor ve hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor. Bu derin yan etkiler bırakabiliyor. Aksine yüksek akışlı oksijen tedavisinde hasta uyanık kalıyor ve hastalar tarafından çok iyi tolere ediliyor" dedi. Louis-Mourier Hastanesi'ndeki çalışmayı yürüten Prof. Jean-Damien Ricard, bu yöntemin çok iyi izlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Evet etkili bir yöntem ancak çok yakından izlenmesi gerekiyor. Çünkü hastanın durumu kötüleşirse entübe etmek gerekir. Bu gelişimin çok iyi izlenip tespit edilmesi lazım" uyarısında bulundu.

"Yüksek akışlı oksijen-terapisi" yöntemi epideminin başlangıcında çok az kullanılan bir yöntem oldu. Çin ve İtalyan doktorlar, bu terapi nedeniyle hastaların durumlarının çok hızlı bir şekilde ağırlaştığını bildirdi. Dr. Ricard, bu yöntemin sağlık çalışanlarının virüse yakalanma riskini de artırdığına dikkat çekerek, tüm aşamaların çok dikkatli takip edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Kortizon tedavisi: Deksametazon Hastanelerde ucuz ve kolay uygulanabilen kortizon tedavilerinde de önemli sonuçlar alındığı da yeni tespitler arasında. New England Journal of Medicine'in 17 Temmuz'da yayınladığı bir çalışma da, Deksametazon'un yaşam desteği alan veya oksijen alan hastalarda ölümleri önemli ölçüde azalttığını gösterdi. Prof. Yazdanpanah, "Araştırmacılar ayrıca mekanik ventilasyon altında yoğun bakıma geçme riskinin azaldığını da gözlemliyorlar. Bu önemlidir, çünkü hastalığın sağlık sistemi üzerindeki yükünü hafifleten bir etki. Kortizon bazlı ilaçlar (corticoid), akut solunum sıkıntısı olan hastalarda anti-enflamatuvar özellikleri nedeniyle uzun süredir kullanılmaktadır" dedi.

Uzmanlar, ikinci bir dalga yaşanması durumunda, kortizon bazlı ilaçların düşük dozlarda sistematik kullanımının, olumlu bir etkiye sahip olabileceğini" dile getiriyor. Son olarak pıhtılaşma önleyici anti-coagülant ilaçların da yüksek dozlarda ve ağır hastalara erken verilmesinin, potansiyel olarak hayat kurtardığı da belirlendi. Anti-coagülant tedavisi, hastanede yatan hastalarda sık görülen akciğer embolisinin oluşumunu önlüyor. Fransa'da Corona önlemleri sertleşiyor Öte yandan Corona virüsünün yayılma hızının Avrupa ülkelerinde yeniden artması üzerine harekete geçen hükümetler, ikinci bir virüs dalgasını engellemek ve tüm ülkeyi kapatmaktan kaçınmak için sert önlemler almaya başladı. Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkeyi bütünüyle kapatmamak için her türlü önlemi alacaklarını belirtirken, Paris ve Marsilya'da sokakta maske takma zorunluluğu getirileceğini, okullarda, ortaokuldan itibaren tüm eğitim kadrosu dahil herkesin maske takacağını, test sayısını da Eylül ayından itibaren haftada 1 milyona çıkaracaklarını duyurdu.

Başbakan Jean Castex, yaz tatilinin bitimiyle okul ve işyerlerinin yeniden tam kapasite başlayabilmesi için bir dizi sıkı tedbiri içeren bir önlem paketi açıkladı. Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Castex, bundan böyle ülke genelinde tüm kapalı mekanlarda, özellikle işyerlerinde maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu. Castex, Marsilya kentinin ardından, başkent Paris'te, sokakta maske takılması zorunluluğunu getirdiklerini, koşulları Paris Belediyesi ile müzakere ettiklerini dile getirdi. 21 ilde kırmızı alarm Basın toplantısında salgının Fransa'daki hasarının bilançosunu çıkaran Castex, son 24 saat içinde 5 bin yeni vaka kaydedildiğini, ülkede Covid 19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 30 bin 544 olduğunu açıkladı. Virüsün yayılma hızının yeniden arttığını ancak Mart ayında yaşanan hızdan çok uzakta olunduğunu belirten Fransız Başbakan, vaka sayısının her 100 bin kişide 50'nin üzerine çıkan Paris ve Marsilya kentlerinin de içinde olduğu toplam 21 ilde kırmızı alarma geçildiğini açıkladı.