HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransız fırıncı protesto için açlık grevi yaptı, 18 yaşındaki Gineli çırağına oturma izni verildi

Fransız fırıncı protesto için açlık grevi yaptı, 18 yaşındaki Gineli çırağına oturma izni verildi

15.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransız fırıncı protesto için açlık grevi yaptı, 18 yaşındaki Gineli çırağına oturma izni verildi

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde Gineli çırağı hakkındaki sınır dışı kararını protesto için 3 Ocak'ta açlık grevine başlayan ve hastaneye kaldırılan fırıncı, ünlülerin de desteğiyle küresel bir kampanyaya dönüşen eyleminden sonuç aldı. Sınır dışı kararı iptal edilen çırağa oturma izni verildi.

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde Gineli çırağı hakkındaki sınır dışı kararını protesto için 3 Ocak'ta açlık grevine başlayan ve hastaneye kaldırılan fırıncı, ünlülerin de desteğiyle küresel bir kampanyaya dönüşen eyleminden sonuç aldı. Sınır dışı kararı iptal edilen çırağa oturma izni verildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 50 yaşındaki Stephane Ravacley, "iyi bir çocuk" dediği 18 yaşındaki çırağı Laye Fode Traore hakkındaki kararın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini söyledi.

Traore ülkeye 16 yaşındayken bir göçmen teknesiyle tek başına gelmişti. Traore çıraklık eğitimi aldıktan sonra Eylül 2019'da Ravacley'nin yanında çalışmaya başladı.

Ancak 18 yaşına girdiği için yasal koruması kalkan Traore hakkında sınır dışı kararı çıktı.

"Çalışkanlığına hayran olduğunu" söylediği Traore hakkındaki kararın iptali için dava açan Ravacley, duruşmanın yapılacağı 26 Ocak'a kadar açlık grevi yapma kararı aldı.

İmza kampanyasına 420 bin kişi destek verdi

Bir hafta içinde sekiz kilo veren ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Racavley'nin girişimine destek için internette başlatılan imza kampanyasına 420 bin kişi destek verdi.

Aralarında Omer Sy ve Oscar ödüllü oyuncu oyuncu Marion Cotillard'ın da bulunduğı bazı ünlüler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a açık mektup göndererek yardım istedi.

Mektupta Macron'a, "Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik insani değerleri savunmak için sağlığını tehlikeye atmaya hazır olan bir Fransız vatandaşına bu kadar acımasız davranamazsınız" denildi.

Besançon Belediye Başkanı Anne Vignot da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e mektup göndermişti.

Vignot mektubunda, "Gelecekte bir fırıncı olacak bu çocuğu sınır dışı kararınızı anlamak mümkün değil" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!
16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?16 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 16?

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Koronavirüsün korkunç etkisi ortaya çıktı!

Koronavirüsün korkunç etkisi ortaya çıktı!

Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!

Korona uyarısı: Öpüşmeyin, yeni biriyle tanışmayın!

Almanya mega-karantinaya girmeyi planlıyor!

Almanya mega-karantinaya girmeyi planlıyor!

Rusya’da polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı

Polislerin kovaladığı sürücü ortalığı birbirine kattı

Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımına onay verdi

Yunanistan, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımına onay verdi

Filipinler Devlet Başkanı'ndan seksist bir açıklama daha

Filipinler Devlet Başkanı'ndan seksist bir açıklama daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.