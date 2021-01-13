HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransız fırıncıdan"Çırağım sınır dışı edilmesin" eylemi

Fransız fırıncıdan"Çırağım sınır dışı edilmesin" eylemi

13.01.2021 23:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da bir fırıncı, Gine'ye sınır dışı edilmesine karar verilen çırağı için yaklaşık iki haftadır açlık grevi yapıyor.

Fransa'nın Besançon kentinde fırın işleten Stéphane Ravacley'nin meslek eğitimi verdiği 18 yaşındaki Gineli çırağı hakkında Fransız makamları sınır dışı kararı verdi.

Karara tepki gösteren Ravacley, sınır dışını engelleyebilmek için 3 Ocak'ta açlık grevine başladı.

İnternet haber sitesi Brut'a konuşan Fransız fırıncı, eylemini çırağının Fransa’da kalabilmesi ve yasal oturum izni alabilmesi için başlattığını belirterek, 18 yaşındaki gencin ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik itiraz konusunda kararın verileceği 26 Ocak tarihine kadar greve devam edeceğini söyledi.

Eyleme büyük destek var

Batı Afrika ülkesi Gine'ye gönderilmesi için karar çıkarılan çırağın Fransa’da kalması için fırıncı ustasının sürdürdüğü eyleme sanat dünyası ile siyasetten destek geldi. Oyucunu Marion Cotillard ile Omar Sy ve eski çevre bakanı Nicolas Hulot da çırağın Fransa’da kalmasına destek veriyor.

Destek veren grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları açık mektupta, protestoya atfen de "Bir Fransız vatandaşının, ülkenin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini savunmak amacıyla sağlığını tehlikeye atmasına duyarsız kalamazsınız” sözlerine yer verildiği görüldü.

Fırıncı çırağı Gineli gencin ülkede kalabilmesi için başlatılan imza kampanyasına da şimdiye kadar 235 binden fazla kişinin destek verdiği kaydediliyor. Gine doğumlu 18 yaşındaki gencin, Mali ve Libya üzerinden Akdeniz'e geldiği ve 16 yaşındayken bir tekne ile çocuk sığınmacı olarak Fransa’ya ayak bastığı bildiriliyor.

Fırıncı ustası Ravacley'in, ülkeye çocuk yaşta gelen sığınmacı genci 2019’da yanına aldığı ve fırıncılık mesleği eğitimi verdiği bildiriliyor. Gineli gencin 18 yaşına ulaşmasıyla reşit olduğu, böylece sınır dışı edilmesinin mümkün hale geldiği belirtiliyor.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, prensipte böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini, bir meslek eğitimi alan sığınmacının başarıyla bunu tamamlamasından sonra normalde Fransa’da kalıp çalışmaya devam edebildiğini hatırlatıyor. Öte yandan söz konusu olayda sınır dışı edilmesi kararı çıkarılan gencin sorunun, beyan ettiği kimlik belgelerinin sahte olduğu, sorumlu bölge makamlarının bu nedenle sınır dışı kararı verdiği aktarılıyor.

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
İtalya'da koalisyon krizi!İtalya'da koalisyon krizi!
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi!

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaydaki çarpıcı deneyde yeni adım! Dünya'ya geri getiriliyor

Rusya’da milyarder Aminov’un malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

Rusya'da milyarderin malikanesinde 700 bin dolarlık soygun

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi intihar etti

ABD Kongresi'ni basanlar arasındaydı... İntihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.