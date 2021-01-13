Fransız fırıncıdan"Çırağım sınır dışı edilmesin" eylemi

Fransa'nın Besançon kentinde fırın işleten Stéphane Ravacley'nin meslek eğitimi verdiği 18 yaşındaki Gineli çırağı hakkında Fransız makamları sınır dışı kararı verdi.

Karara tepki gösteren Ravacley, sınır dışını engelleyebilmek için 3 Ocak'ta açlık grevine başladı.

İnternet haber sitesi Brut'a konuşan Fransız fırıncı, eylemini çırağının Fransa’da kalabilmesi ve yasal oturum izni alabilmesi için başlattığını belirterek, 18 yaşındaki gencin ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik itiraz konusunda kararın verileceği 26 Ocak tarihine kadar greve devam edeceğini söyledi.

Eyleme büyük destek var

Batı Afrika ülkesi Gine'ye gönderilmesi için karar çıkarılan çırağın Fransa’da kalması için fırıncı ustasının sürdürdüğü eyleme sanat dünyası ile siyasetten destek geldi. Oyucunu Marion Cotillard ile Omar Sy ve eski çevre bakanı Nicolas Hulot da çırağın Fransa’da kalmasına destek veriyor.

Destek veren grubun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdıkları açık mektupta, protestoya atfen de "Bir Fransız vatandaşının, ülkenin temel değerleri olan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini savunmak amacıyla sağlığını tehlikeye atmasına duyarsız kalamazsınız” sözlerine yer verildiği görüldü.