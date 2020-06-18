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'Fransız gemisine Türk donanmasından taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına Türkiye'den açıklama geldi. Üst düzey askeri bir yetkili, iddianın gerçek dışı olduğunu NATO görevindeki Fransız gemisine talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali dahi yapıldığını belirtti.

'Fransız gemisine Türk donanmasından taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

Yabancı basında yer alan haberde, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz ettiği iddia edildi. Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir Türk askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İttifak'ın komuta ve kuvvet yapısına 70 yıldır önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken askeri yetkili, şunları söyledi:

"Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, iş birliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, iş birliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun, basında gündeme getirilmesi, İttifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır."

'YERSİZ VE MAKSATLI'

Ortaya atılan iddiayı tamamen yalanlayacak bir gelişmeyi de dile getiren askeri yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine, iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca anılan olay esnasında, Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken, ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır."

'KONU NATO ASKERİ MAKAMLARI İLE PAYLAŞILDI'

"20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar?" diye soran askeri yetkili, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Fransız gemisinin, NATO Deniz Muhafızı Harekatı için Orta Akdeniz'de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından gemimizle hiçbir muhabere irtibatı kurulmamıştır. Konu NATO askeri makamları ile de paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde, ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalog ile çözümlenmesidir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yerine getirmektedir."

'KASITLI BİR DAVRANIŞTA BULUNDULAR'

Gemide ve karargahtaki kayıtların incelendiğini vurgulayan askeri yetkili, "NATO makamları ile de belgeler ve kayıtlar paylaşılmaktadır. Gerektiğinde elimizdeki tüm detaylı verileri de paylaşmaya hazırız. Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici. Olayın bu şekilde dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde gelişmesi bu aşamaya gelmesi bizi üzmüştür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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