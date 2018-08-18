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Fransız genç Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

İslamiyet'i seçen 27 yaşındaki Fransız vatandaşı Thibault Yann Schuler "İbrahim" adını aldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniyeli genç kız ile düğün hazırlığı yapan 27 yaşındaki Fransız vatandaşı Thibault Yann Schuler, Müslüman olarak "İbrahim" adını aldı.

Osmaniye İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir Türk vatandaşıyla evlenme hazırlığında olan 27 yaşındaki Schuler, nişanlısı ve ailesi sayesinde tanıştığı İslamiyet'i severek, Müslüman olmaya karar verdi.

Müftülüğe başvuran Schuler, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ve şahitler önünde Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Schuler, Müslüman olmasının ardından "İbrahim" adını alırken, Tahiroğlu nişanlı çiftin dini nikahlarını da kıydı.

İl Müftüsü Tahiroğlu, Schuler'e Kur'an-ı Kerim ile İslam ilmihali hediye etti.

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Fransız Müslüman Osmaniye

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