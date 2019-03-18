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Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması

18.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı haftasonu Sarı Yelekliler eyleminde çıkan olaylara müdahale konusunda polisin yetersiz kaldığını açıkladı.

Fransız hükümetinden Sarı Yelekliler açıklaması

Fransa’da hükümet Sarı Yelekliler'in haftasonu düzenlediği protesto gösterilerinde çıkan olaylar nedeniyle baskı altında. Başbakanlıkta pazar günü düzenlenen kriz oturumu sonrasında açıklama yapan Başbakan Edouard Philippe güvenlik önlemleri konusunda eksiklikler olduğunu ifade etti. Kamu düzenini koruma konusunda yetersiz kaldıklarını kabul eden Philippe güvenlik önlemlerindeki işlevsizliklere işaret etti. Başbakan Philippe, "Yapılan incelemeler şiddeti engelleme ve vandalların eylemlerini durdurma konusunda eksiklikler olduğunu ortaya koydu" dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Başbakan Philippe’nin pazartesi günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği ve güvenlik önlemlerine ilişkin yeni önerilerini sunacağı bildirildi. Önerilen güvenlik önlemlerine ilişkin detayların yakında kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner und Maliye Bakanı Bruno Le Maire bugün Senato'yu bilgilendirecek. Hükümeti eleştiren muhalefet, olayların aydınlatılmasını talep ediyor. Sağ popülist Marine Le Pen yaptığı açıklamada devleti "acizlikle" suçladı. Paris Belediye Başkanı Anne Hildagol da konuya ilişkin hükümetten açıklama beklediklerini ifade etti. Hildagol, La Parisien gazetesine yaptığı açıklamada "Büyük bir sosyal ve siyasi krizin ortasında bulunuyoruz... Bu şekilde devam edemeyiz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Paris'te düzenlenen protesto gösterisine şiddet karışmış ve bir grup Champs-Elysees bulvarındaki bazı dükkanları ve otomobilleri ateşe vermişti. Cadde üzerine kurulan ve ateşe verilen barikatlardaki alevler bir apartmana sıçramış ve çıkan yangın nedeniyle 11 kişi yaralanmıştı. Olaylar sonrası açıklama yapan Champs-Elysees Komitesi Başkanı Jean-Noël Reinhardt en az 20 dükkanda yüksek miktarda maddi zarar meydana geldiğini ifade etmişti.

dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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