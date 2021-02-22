Fransız Hükümetiyle Üniversiteler Arasında "İslamcı Solcu" Kavgası

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşmasıyla toplumun pek çok alanında gündeme gelen "İslam tartışmaları" camilerden ve meclisten sonra üniversitelere de sıçradı. Yüksek Öğretim Bakanı Frederique Vidal'in, geçtiğimiz hafta, üniversitelerde "İslamcı solculuk ve sömürgecilik sonrası çalışmalar" hakkında soruşturma başlatacaklarını açıklaması tartışma yarattı. Le Monde gazetesinde bildiri yayınlayan 800'ü aşkın bilimadamı, "üniversitelerde cadı avını" reddederek Bakan Vidal'in istifasını istedi. Akademik çevreler hükümeti, "siyasi çıkarları için, son derece marjinal olan bir konuda cadı avına çıkmak ve üniversitelerin bağımsızlığına müdahale etmekle" suçladı. Sosyal adaletsizlik üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası üne sahip ekonomist Thomas Piketty, Liberation gazetesine verdiği söyleşide, "Bakan Vidal'in açıklamaları, sosyal bilimler hakkında hiçbir şey bilmediğini gösteriyor. Bilgileri vazgeçilmez olan bilimadamlarını, cadı avına çıkarak, popüler intikam isteyenlerin önüne atıyor. Bakan Vidal istifa etmelidir" dedi.

Bolsonaro ve Orban benzetmesi Haftasonu Le Monde gazetesinde bir bildiri yayınlayan Yüksek Öğretim ve Araştırma Federasyonu'na bağlı 800'ü aşkın araştırma üyesi ve akademisyen de, Bakan Vidal'in, aşırı sağın "hayali İslamcı solculuk" fantezilerini kullanarak üniversitelere saldırmasını kınadı: "Bu girişim, bir akademisyen ve Bakan olarak Frederique Vidal'ın, kendisinin de ait olduğu ve koruması gereken bütün bir topluluğu karalamasıdır... Orban’ın Macaristan’ı, Bolsonaro’nun Brezilya’sı veya Duda’nın Polonyası’nda olduğu gibi, sömürge sonrası ve sömürgecilik dışı çalışmalar, ırk ayrımcılığı, cinsiyet çalışmaları özellikle hedef alınıyor. Öğrencilerin pandemi döneminde çektiklerine sessiz kalan bir Bakanın korkaklığını protesto ediyoruz. Salgınla ilgili endişeler nesiller arası dayanışmayı zorluyor, öğrenci yoksulluğu büyük bir sosyal sorun olarak herkesin gözünde patlak veriyor, üniversiteler kapalı. Ancak Vidal için, yüksek öğrenimin en acil sorunu, 'İslamcı solcular, sömürgecilik ve postkolonyalizm'..."

"Aşı başarısızlığı" vurgusu Özellikle Institut Pasteur gibi aşı tarihinin önemli bir bilim kurumunun, Ocak ayında ana aşı projesinden vazgeçmek zorunda kalmasından "derin üzüntü duyduklarını” açıklayan akademisyenler makalede, "Ancak Frederique Vidal, bir komplo teması olan İslamcı solculuk konusunu işliyor ve bizi üniversiteleri çürütmekle suçluyor. Soruşturma açmak, korku ve şüphe yaymak, bizi bölmek ve cezalandırmakla tehdit ediyor, akademik özgürlüğümüzü yok etmek istiyor. Böyle bir Bakanın bizi temsil etmesini değersiz görüyor ve istifasını şiddetle talep ediyoruz” şeklinde görüş bildirdi. Hükümette çatlak Fransa'yı bölen tartışma, yalnızca muhalefette değil, iktidar partisi ve hükümette de çatlak yarattı. Tartışmaların alevlenmesi üzerine Elysee Sarayı'ndan "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, üniversite özerkliğine ve araştırma görevlilerinin bağımsız şekilde çalışmalarına büyük önem verdiği" açıklandı. Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, "Bu durum üniversitelerimizde son derece azınlıktadır. Bugün hükümet olarak önceliğimiz öğrencilerin pandemi krizini atlatmasını sağlamaktır" dedi.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, üniversitelerdeki solcu İslamcılığı, "açık bir sosyal gerçek" olarak tanımladı. "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" yasasını hazırlayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da, Radio J'ye yaptığı açıklamada, "Bugün, üniversitelerde, kamusal görevlerde, bazen solcular tarafından da desteklenen İslamcılar sorununu görmemek, sorun ile yüzleşmemek anlamına gelir" dedi. Muhalefet de sağ ve sol partiler olarak ikiye bölündü. Sık sık "İslamcı solcu" olarak suçlanan Boyun Eğmeyen Fransa (LCI) hareketi lideri radikal solcu Jean Luc Melenchon, "Ne ülkede, ne de bizim içimizde İslamcı solculuk diye bir kavram yoktur. Tarihte yahudi-Bolşevik suçlamasından bunu biliyoruz. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Bu adım adım ilerleyen, sınırları aşan, eski ve suç teşkil eden bir yöntemidir" dedi. Yeşiller Partisi (EELV) liderlerinden Yannick Jadot, "Ülkemizde yüksek öğrenim ve araştırma dünyasını bölen bir bakan görevde kalamaz istifa etmelidir" dedi. Sosyalist Parti Genel Başkanı Olivier Faure da, "İktidarın, araştırmacılara, neyi aramaları gerektiğini söylemek istediği bir sapma içindeyiz. Bu, McCarthy'cilik, adı söylenmeyen bir sansürdür" diye konuştu.