Fransız İslam Konseyi'nden Sosyal Medya Devlerine Suç Duyurusu

Christchurch kentinde yaşanan saldırıyı Fracebook aracılığıyla 17 dakika boyunca canlı olarak yayınlayan Avusturalyalı aşırı sağcı saldırganın videosu, daha sonra Youtube, Instagram ve Twitter gibi pek çok sosyal medya üzerinden tüm dünyaya yayıldı.

Başkanlığını Türk kökenli Fransız Ahmet Oğraş'ın yürüttüğü İslam Konseyi, Facebook ve Youtube'a yönelik, "terörizmi öven bir şiddeti içeren, insanlık onurunu ciddi anlamda yaralayan ve 18 yaşından küçük çocukların da görmesi riskini taşıyan" yayınlarından dolayı suç duyurusunda bulundu.

Fransız Müslüman toplumunun en büyük çatı örgütü Fransız İslam Konseyi (CFCM), Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ağır şiddet içeren video görüntülerini yayınladığı için Facebook ve Youtube'un Fransa’daki temsilcilikleri aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

Pek çok sosyal medya kullanıcısının bu görüntüler nedeniyle şoke olduğu belirtilen suç duyurusunda, "haklı olarak kullanıcılar, sosyal medya ağlarının denetlenmesi konusundaki endişelerini dile getirdiler" ifadesine de yer verildi.

Facebook kendini savunmuştu

Şikayet, Facebook ve YouTube'un, saldırı videosunun yayınlanmasını önlemek için otomatik filtreleme cihazları da dahil olmak üzere önemli araçlar kullandıklarını duyurduğu bir sırada geldi. Facebook olaya ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, "Söz konusu videonun yüzlerce, binlerce versiyonunun silindiğini" açıklamıştı. Ancak şirket, algılama araçlarını aldatmak için değiştirilen bazı videoların, denetleme sürecinden 'geçici olarak' kaçabileceğini ve 'geçici olarak' çevrimiçi kalabileceğini de kabul etti.

Yasa ne diyor?

Fransız yasalarına göre, YouTube ve Facebook, platform üzerinden yayınlanan görüntüler hakkında, 'kendilerine yapılan şikayetlere konu olan yazı ve görüntüleri hızla silmek şartıyla' cezai bir sorumluluk taşımıyor. CFCM'in, bu iki sosyal medya devinin ceza almasını sağlamak için, bu şartı yerine getirmediklerini kanıtlaması gerekiyor.

