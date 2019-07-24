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Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

Doğduğu günden bu yana egzama hastalığıyla mücadele eden ve birçok tedaviye rağmen sonuç elde edemeyen Fransız Soraya Ghezelbash, Antalya’nın Alanya ilçesinde akupunktur ve ozon tedavileriyle iyileşerek sağlığına kavuştu.Fransa’da yaşayan Soraya Ghezelbash (35), doğduğu günden bu yana egzama (deri hastalığı) hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelere giderek şifa aradı.Birçok tedaviye rağmen egzamanın yüz ve boyun bölgesindeki artışından endişelenen Ghezelbash, kuzenine ziyaret için geldiği Türkiye’de internetten araştırmalar yaptı.

Doğduğu günden bu yana egzama hastalığıyla mücadele eden ve birçok tedaviye rağmen sonuç elde edemeyen Fransız Soraya Ghezelbash, Antalya’nın Alanya ilçesinde akupunktur ve ozon tedavileriyle iyileşerek sağlığına kavuştu.
Fransa’da yaşayan Soraya Ghezelbash (35), doğduğu günden bu yana egzama (deri hastalığı) hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelere giderek şifa aradı.
Birçok tedaviye rağmen egzamanın yüz ve boyun bölgesindeki artışından endişelenen Ghezelbash, kuzenine ziyaret için geldiği Türkiye’de internetten araştırmalar yaptı. Araştırmaların ardından Ghezelbash, Alanya’da özel bir sağlık merkezine geldi. Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Ghezelbash’a, akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 2 aydır tedavisi süren Ghezelbash, sağlığına kavuştu.

“Hastamızın şu an ki durumu oldukça iyi”
Uyguladığı tedavi hakkında bilgi veren Dr. Recep Çelik, Soraya Ghezelbash’in tedavi için Fransa’dan geldiğini belirterek, yüzünde ve boyunun farklı bölgelerini kaplayan egzaması olduğunu aktardı. Çelik, "Soraya Ghezelbash, uzun yıllardan beri egzama hastalığıyla savaşıyordu. Bize tedavi için 1 ay önce geldi. Hastayı tedaviye aldık ve kendi yöntemlerimizi uygulamaya başladık. İlk önce beslenmesini kontrol altına aldık daha sonra akupunktur ve ozon gibi tedaviler uygulayarak hastamızı iyileştirdik. Hastamızın şu an ki durumu oldukça iyi ama biraz daha diyette devam etmesi gerekiyor. Diyetten sonraki dönemde ise normal hayatını sağlıklı bir şekilde yaşar” dedi.

“Doğduğumdan beri egzama hastalığıyla savaşıyorum”
Kuzenini ziyaret için Türkiye’ye gelen Soraya Ghezelbash, internetten araştırma yaparak bu tedavi merkezini bulduğunu aktardı. Ghezelbash, "Durumun kötüleşince acil doktor aramaya başladık ve kuzenimle beraber internetten araştırmalar yaptık. Kuzenim daha sonra buraya buldu ve tedavi için geldik. Doğduğumdan beri egzama hastalığıyla savaşıyorum. Doktor iyi yaklaşıyor bize, hem psikolojik olarak hem de tedavi amaç rahatlatıyor. Ekibin ilgi alakası da çok iyi, yardımcı oluyor. Doktorumuz herhangi bir ilaç tedavisi uygulamıyor, vücudumuzdaki dengeyi sağlıyor ve yiyeceklerimizi seçmemizi sağlıyor. Geldiğim zaman göre yüzde 80 daha iyiyim şu an” diye konuştu.

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu

Fransız kadın, aradığı şifayı Alanya’da buldu
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