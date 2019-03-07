Fransız kardinal çocuk istismarını örtbastan suçlu bulundu

Barbarin'e ilişkin suçlama, Vatikan'a yönelik cinsel istismar suçlarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Yakın dönemde, iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan Avustralya Kardinali George Pell gözaltına alındı.

Kararın ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Barbarin, birkaç gün içinde Roma'ya gideceğini ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e istifasını sunacağını bildirdi.

Barbarin'in avukatları kardinalin suçu inkar ettiğini ve kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Lyon Mahkemesi, Barbarin'i Preynat'ın çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını örtbas ettiği için 6 ay geciktirilmiş hapis cezasına çarptırdı.

İtirafın ardından çok sayıda mağdur da ortaya çıkarak Virieux'ün başkanlığını yaptığı "Hür söz" isimli derneğe katıldı. Rahip Bernard Preynat'ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyuldu.

Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin, Preynat'ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulandı. Barbarin, 2009'da hakkında suçlamalar olan Preynat'ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atadı, papaz, altı ay sonra eski görev bölgesine döndü.

Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015'e kadar görevinin başında kalmaya devam etti.

