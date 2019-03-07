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Fransız kardinale çocuklara tacizi örtbas suçundan hapis

07.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Lyon Kardinali Philippe Barbarin 2014-2015 arasında yaşanan çocuklara yönelik taciz iddialarını polise bildirmemekten 6 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Fransız kardinale çocuklara tacizi örtbas suçundan hapis

Fransa'da mahkeme, Lyon Kardinali Philippe Barbarin'i çocuklara yönelik cinsel tacizi ört bas etme suçundan altı ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Fransa'da Katolik Kilisesi'nin en kıdemli din adamı olan Barbarin'in 2014 ile 2015 yılları arasında gerçekleşen taciz olaylarını yetkililere bildirmemekten suçlu bulundu.

Duruşmaya katılmayan Barbarin'in avukatları karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat Jean-Felix Luciani gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahkemenin karar gerekçesi ikna edici değil. Hre türlü yola başvurarak bu karara itiraz edeceğiz" dedi.

68 yaşındaki Barbarin, 1980'li ve 1990'lı yıllarda kendi yetki bölgesinde yaşanan taciz olaylarını polise bildirmediğine dair uzun süredir mağdurlardan gelen suçlamalarla karşı karşıyaydı. Ancak, savcılar söz konusu suçlamaların zamanaşımına uğradığını belirterek Fransız kardinal hakkında soruşturma açmamıştı.

Yargılama boyunca mağdurlar, Barbarin'in en azından 2010 yılından itibaren cinsel taciz iddialarından haberdar olduğunu ancak Vatikan'dan gelen emirler doğrultusunda bu iddiaların üzerini örttüğünü öne sürdü.

Şikayetçi mağdurların avukatı Francois Devaux mahkumiyet kararını, çocukların korunması adına bir zafer olarak niteledi. Aynı zamanda, cinsel taciz suçlamasıyla bu yıl yargılanması beklenen rahip Bernard Preynat'ın 85 mağduru arasında olduğu öne sürülen avukat Devaux, "Bu zafer bir çok mağdura ve ayrıca kiliseye güçlü bir mesaj oldu" diye konuştu.

Katolik Kilisesi yıllardır birçok ülkedeki istismar suçlamalarıyla çalkalanıyor. Kilise bu suçları örtbas etmeye kalkışmakla da suçlanıyor. Son olarak, çocuklara cinsel istismardan hüküm giyen en yüksek kademeli Katolik din adamı olan Kardinal George Pell geçen haftalarda tutuklanmıştı. Pell, uzun yıllar Papa'nın yakın çevresinde yer almıştı. Şubat ayında Vatikan'da çocuk istismarı konusunda düzenlenen konferansta konuşan Papa Françesko, her olayın azami ciddiyetle üzerine gidileceğini ve çocukları istismar eden bir rahibin "Şeytanın aleti" olduğunu söylemiş, ancak somut önlemlerden söz etmemişti.

AFP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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