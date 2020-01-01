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  4. Fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor

Fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 09:56 | Son Güncelleme

  Gümüşhane?nin Köse ilçesinde Fransız cinsi kazlarla çiftlik kuran Seyhan Tok, yumurta üretimine hazırlanıyor.

Gümüşhane?nin Köse ilçesinde Fransız cinsi kazlarla çiftlik kuran Seyhan Tok, yumurta üretimine hazırlanıyor. Gelecek aydan itibaren yumurta satışlarına başlayacak Tok, 4 bin kaz sayısına çıkaracağı çiftliğinden yıllık 300 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.
Köse ilçesinde memur olan Seyhan Tok, 2 yıl sürdürdüğü araştırmalar sonunda yumurta üretimi için kaz çiftliği kurmaya karar verdi. Bölge yapısına en uygun Fransız G 35 ve G 36 cinsi kaz olduğunu belirleyen Tok, 200 yavru kaz satın aldı. Veteriner hekim kontrolünde yetiştirdiği ve 6 ila 9 kiloya ulaşan kazlar, gelecek aydan itibaren yumurtlamaya başlayacak. Çiftliğinde kaz sayısını 4 bine çıkarmayı düşünen Tok, yıllık 300 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.
2 yıllık bir araştırma sonucu kaz çiftliği kurduğunu anlatan Seyhan Tok, Türkiye?de yerli ırkları inceledik. İlimize en uygun ırk olarak Fransız kazısını seçtik. Civciv olarak başladığımız sektörde, civcivlerimiz artık birer anaç oldu ve ikinci aydan itibaren civciv üretmeye başlayacağız. Elimizde 200 tane kazımız var. Karadeniz Bölgesi'nde biz tekiz, ilimize ilçemize katkı sağlamak istiyoruz? diye konuştu.
'AYLIK 55-60 YUMURTA ALINIYOR'
Fransız G35 ve G36 kazlarının diğer kazlara göre daha çok özellikli olduğunu kaydeden Tok, ?Fransız kazları 6 ile 9 kilo arasında et verir. Sürekli otlama ile büyürler, yumurta sayısı bizim yerli kazlar da aylık 15-20 arasındayken, bu kazlarda yumurta sayısı 55- 60 arasında oluyor. Gelecek aydan itibaren kaz yumurtası satışına başlayacağız? dedi.
Kaz sayısını 4 bin civarına çıkarmayı hedeflediğini söyleyen Tok, Küçük bütçelerle güzel bir işletme çok rahatlıklar kurulabilir. Çok büyük bütçelere gerek yok. Bu kanatlı hayvan cinslerinde ölüm oranı çok düşüktür. Hastalıklara çok dirençlidir. Otlayarak geliştikleri için, beslenmede sorun olmuyor. Gelecekte 4-5 bin kaz sayısına ulaşabilirsek, çevremizdeki insanlara, hem de ülkemize bir katkımız olur? ifadelerini kullandı.

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