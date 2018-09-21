Ankara Fransız Kültür Merkezi tarafından Fransa'daki 8 büyük müze ve kurumda yer alan çok sayıda eseri, dev ekran ve tabletler üzerinde 3 boyutlu inceleme olanağı sağlayan projenin tanıtımı yapıldı.
Micro-Folie (Küçük Çılgınlık) isimli dijital müze ve atölye projesinin tanıtımı amacıyla Ankara Fransız Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.
Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de Fransız Kültür merkezleri bulunduğunu belirterek, bu projenin başkentte hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Soulier'in teşekkür konuşmasının ardından projenin tanıtımı için Fransa'dan gelen Micro-Folie Proje Şefi Rebecca Bouillou, etkinlikle ilgili sunum yaptı.
Bouillou, Micro-Folie projesinin ünlü Mimar Bernard Tschumi tarafından yapılan La Villete’teki Folies (Çılgın Fikirler) kültür parkından ilham alınarak yapıldığını ifade ederek, "Bu projeyle, Ankara'daki çocuklar büyük bir uluslararası ağa girebilecek. Türkiye'deki eserler de ileride projede yer alabilecek." dedi.
Projenin, Fransa İletişim ve Kültür Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini anlatan Bouillou, Fransa'daki Versailles Sarayı, Pompidou Merkezi, Louvre Müzesi, Picasso Müzesi ve Grand Palais gibi kurumlarda yer alan 250 sanat eserinin rehber eşliğinde dev ekrandan ve özel uygulamalarla tabletlerden izlenebileceğini söyledi.
Bouillou, çocuklar ve yetişkinler için ayrı uygulamalar olduğunu belirterek, Fransız Kültür Merkezinde 3D baskı atölyeleri ve sanal gerçeklik gözlükleriyle filmlerin izlendiği sanal gerçeklik atölyelerinin de düzenlendiğini ifade etti.
Micro-Folie projesinin Ankara'da aralık ayına kadar devam edeceği bilgisini paylaşan Bouillou, randevu sistemiyle dijital müzenin ücretsiz Ankaralılara açık olduğunu kaydetti.
- Ankara'daki Fransız Kültür Merkezi'nde, Fransa'daki 8 büyük müze ve kurumdaki eserleri dev ekran ve tabletlerden 3 boyutlu izleme olanağı sağlayan projenin tanıtımı yapıldı - Micro-Folie (Küçük Çılgınlık) Proje Şefi Rebecca Bouillou: - "Bu projeyle, Ank
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