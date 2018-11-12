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Fransız maliyesi sosyal ağlarda gizli zengin avına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:22 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Gerald Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının incelenmeye başlanacağını açıkladı

PARİS (AA) - Fransa Maliye Bakanı Gerald Darmanin, vergi yolsuzluğuyla mücadele kapsamında yılbaşından itibaren vatandaşların sosyal medya paylaşımlarının incelenmeye başlanacağını söyledi.

Darmanin, bir televizyon programında vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

Hükümetin vergi kaçırma ve sahte vergi beyanında bulunanlarla mücadeleyi genişleteceğini vurgulayan Darmanin, "2019'dan itibaren vatandaşın sosyal ağlardaki paylaşımlarını gözden geçireceğiz. İnsanların, 'bu normal değil, çok düşük geliri olmasına rağmen, gelirine göre yüksek yaşam standardı olan insanlar var.' dediğini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Darmanin, konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapıldığını, yeni yılla birlikte vatandaşların Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda lüks yaşama dair paylaşımlarının izinin sürüleceğini ve vergi beyanıyla karşılaştırılacağını aktardı.

Durumu elvermemesine rağmen çok kez lüks araçlarla fotoğraf paylaşan kişilerin olduğuna dikkati çeken Darmanin, bunun sosyal medya üzerinden kamuya açık yapıldığını ve deneme aşamasında olacak söz konusu uygulamayla bu kişilerin vergi kaçırıp kaçırmadığının inceleneceğini kaydetti.

Bakan Darmanin'in açıklamalarından sonra hükümetin sosyal medya üzerinde gizli zengin avına çıkacağı yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Gerald Darmanin sosyal ağlar

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