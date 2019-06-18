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Fransız medyası: UEFA eski Başkanı Platini gözaltına alındı

18.06.2019 12:51 | Son Güncelleme

Fransız medyasına göre UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesinde rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fransız medyası: UEFA eski Başkanı Platini gözaltına alındı

Fransız medyasında yer alana haberlere göre UEFA eski Başkanı Michel Platini rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. UEFA eski başkanının ifadesine başvurulmak üzere Rüşvetle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Platini'nin adı, 2022 Dünya Kupası ev sahipliğinin Katar'a verilmesi sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla anılıyordu.

8 yıl futboldan men cezası almıştı

2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı yapan eski Fransız milli takımı oyuncusu Platini, FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de en güçlü halefi olarak görülüyordu. Ancak 2011 yılında Blatter tarafından FIFA bütçesinden UEFA başkanına 2 milyon İsviçre Frangı ödenmesinin ortaya çıkmasının ardından Platini, Blatter ile birlikte 8 yıl futboldan men cezası almıştı. Bu cezanın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından 4 yıla indirilmesinin ardından Platini istifa etmişti.

DW/SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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