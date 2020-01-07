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  4. Fransız milletvekilinden grevler için "terör eylemi" benzetmesi

Fransız milletvekilinden grevler için "terör eylemi" benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme

Fransız milletvekilinden grevler için "terör eylemi" benzetmesi

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) hareketinden milletvekili Jean-Pierre Pont, emeklilik reformuna karşı başlatılan grevleri terör eylemi olarak nitelendirdi.

İktidardaki LREM milletvekili Pont, emeklilik reformuna karşı başlatılan ve hayatı felç eden grevlere ilişkin basına açıklamada bulundu.

Grevlere tepki gösteren Pont, "Fransa'yı esir almak tamamen yasa dışıdır ve bunu yapmak terör eylemidir." yorumunu yaptı.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 34 gündür devam ediyor. 1986'dakinden daha uzun süren grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ile sağlık hizmetlerinde ve şehirler arası tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Perşembe günü başta Paris'te olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenlenecek.

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Fransa grev

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