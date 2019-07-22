Orduya satmak için uçan kaykayla denizi geçecek

Bastille Günü kutlamalarında Champs-Elysees bulvarında yaptığı gösterinin buna göre "çok kolay olduğunu" belirten Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99'a ihtiyacım var" diye konuştu.

Zapata yarı yolda yakıt ikmali yapacak zira"Flyboard Air" adını verdiği, beş mini turbo motorla çalışan kaykayı havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Kaykay, kerosenle çalışıyor.

Eski bir jet-ski şampiyonu olan 40 yaşındaki Zapata denemeyi, Manş Denizi'ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot'nun tarihi uçuşunun 110. yıldönümü olan Perşembe günü gerçekleştirmeyi planlıyor.

SİVİL HAVACILIK ONAY VERDİ

Zapata'ya göre denizcilik idaresi yetkilileri, yakıt ikmali için Manş'ın ortasında bir gemi bekletilmesinin kanalı kullanan diğer gemiler için riskli olacağını söyleyerek denemenin yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Manş Denizi, dünyanın en işlek denizcilik hatlarından biri.

Ancak sivil havacılık idaresi Zapata'ya onay verdi.

Bir sivil havacılık yetkilisi denemeyi yasaklamadıklarını ancak herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı Fransız sahil koruma ekiplerini bilgilendirmesini istediklerini söyledi.

'MANTIKSAL AÇIKLAMASI KOLAY OLMAYAN BİR KARAR'

Zapata başlangıçta, biri Fransız karasularında, biri de İngiltere karasularında olmak üzere iki kez yakıt ikmali yapmayı düşündüklerini ancak sonradan sadece yarı yolda bir ikmalde karar kıldıklarını belirterek "Bu, işimi 10 kat daha zorlaştırdı. Tamamen keyfi ve mantıksal açıklaması olmayan bir karar" dedi.

Denemenin saati o günkü hava koşullarına göre belirlenecek. Yakıt ikmalinin nasıl olacağı da henüz kesinleşmedi.

İlk seçenek Zapata'nın Manş'ın ortasında bekleyecek bir gemiye inerek yakıt ikmali yapması.