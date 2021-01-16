Fransız Müslümanları "İlkeler Tüzüğü" Üzerinde Anlaştı

Fransa'da Müslüman temsilcileri arasında krize yol açan "Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Tüzüğü" üzerinde uzlaşma sağlandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile bir araya gelen Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) 3 temsilcisi, uzun süredir bölünme yaratan Tüzük üzerinde anlaştıklarını açıkladı.
Fransa'daki Müslüman toplumunun çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) mensup federasyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istediği "Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Tüzüğü" üzerindeki görüş ayrılıkları ve bunun yarattığı krizin ardından, İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui, Milli Görüş Federasyonu Başkanı İbrahim Alçı ve Paris Camii Rektörü Şemseddin Hafız, Bakan Darmanin ile birlikte, Fransa'daki Müslüman derneklerin uyması gereken kuralları içeren tüzük çalışmasını tamamladı.
"İslam'ın Cumhuriyet ile uyumu"
Görüşemnin ardından yazılı bir açıklama yapan CFCM, "Örgütümüz içinde bir krizin kaynağı olan bu tüzük, Cumartesi günü İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e sunuldu ve 'çok önemli bir ilerleme' sağlandı. Metin önemli noktalar içeriyor: Müslüman inancının, cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu olduğu; dinin politik çıkarlar amacıyla istismarının reddedilmesi ve yabancı ülkelerin Fransa'daki Müslüman halkın ibadeti üzerindeki etkisinin kesilmesi; kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve Müslüman toplumda görülen bazı uygulamaların (bekaret testi gibi) reddedilmesi. Bu taslak metin, CFCM'in diğer federasyon temsilcilerine de sunulacak.Onların da onay vermesinin ardından, Ulusal İmamlar Konseyi'nin resmen kurulması için Cumhurbaşkanı ile görüşme talep edilecektir" denildi.
Macron ile birlikte ilan edilecek
VOA Türkçe'ye bilgi veren katılımcılar, üzerinde uzlaşılan metni tartışmak üzere, yarın (Pazar günü) CFCM'in diğer federasyon temsilcileriyle toplanacağını belirtti. CFCM ile Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki hafta bir araya gelmesi ve Ulusal İmamlar Konseyi ile İlkeler Tüzüğü'nü imzalaması bekleniyor.
Pazartesi günü de hükümet "siyasal islam ve ayrımcılıkla mücadele yasa tasarısını", özel kurulan Meclis Komisyonu'nda tartışmaya başlayacak. Tasarı Şubat ayı başında da Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Kasım'da CFCM temsilcileri ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, Fransa'daki imamların eğitimi ile tüm Müslüman kurumlarının uyacağı kuralları içeren İlkeler Tüzüğü'nün eş zamanlı olarak hazırlanmasını istedi.
Bu görüşmenin ardından başlatılan çalışmalar 27 Aralık tarihinde Paris Camii rektörü Şemseddin Hafız'ın, Müslüman Kardeşler'e yakın Tebliğ ile Türk Müslümanların bir bölümünü temsil eden Milli Görüş Federasyonu temsilcilerini suçlayarak çalışmadan çekilmesi, krize dönüştü.
Projenin bu iç kriz nedeniyle suya düşmesini engellemeye çalışan İçişleri Bakanı Darmanin, tartışma yaşanan 3 tarafı bir araya getirdi.
İlkeler Şartı'nda neler değişti?
CFCM'e bağlı 9 Federasyon temsilcisinin yürüttüğü çalışma sonunda belirlenen 10 maddelik Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Şartı, "Özgürlük", "Eşitlik", "Kardeşlik", "Dış/yabancı müdahalenin reddi", İslam'ın siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasının reddi", "Akıl ve özgür irade", "Laikliğe ve kamu hizmetlerine bağlılık" gibi başlıklar içeriyor.
Katılımcılar arasında krize yol açan 5 madde içinde en çok "siyasal islamın tanımı" konusunda tartışma çıkmıştı. Çalışmaların başında Hafız ve bir grup temsilci, "Vahabilik, Selefilik ve Müslüman Kardeşler" gibi dini akımların açıkça metne yazılmasında ısrar etmişti. Tebliğ ve Milli Görüş ise isim verilmesine karşı çıkmıştı. Metnin son halinde bu dini akımların isimleri çıkarıldı. "Siyasal İslam'ın reddi" tanımının yerini, "İslam'ın siyasi amaçlar için araçsallaştırılmasının reddi" ifadesi getirildi.
Bir önceki metinde yer alan "İslam dinini terkedenin ölümle cezalandırılmasının (apostasie) reddi" bölümü de çıkarıldı. Bunun yerine, "Tüm fikir ve inançlara saygı" ifadesi konuldu.
Bir başka tartışma yaratan madde "kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ile bakirelik testinin yasaklanması" gibi ifadeler de metinde değişikliğe uğradı. Kadın-erkek eşitliği metinde, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1. maddesine ve haysiyet eşitliği ilkelerine" atıfta bulunularak, net biçimde yer aldı. Ancak 'kadın sünneti' ya da 'zorla evlilik' gibi maddeler, basit dipnotlara dönüştü. Bekaret testi ise metinden çıkarıldı.
9 cami kapatıldı
Fransa'da birbiri ardına yaşanan cihatçı terör saldırılarının ardından hükümet bir taraftan yasa ve tüzük çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da ülkedeki camiler üzerindeki kontrolleri de yoğunlaştırdı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2 Aralık'ta, camilerin denetimiyle ilgili açıkladığı yeni eylem planının ardından, ülke genelinde 34 cami ve ibadethane üzerinde inceleme yapıldığını, bunlardan 9'unu idari ve güvenlik gerekçeleriyle kapattıklarını duyurdu. Le Figaro gazetesi, bakanlığın 89 yeni cami hakkında inceleme yapacağını, 10 kadar Müslüman derneğinin ise kapatma riski ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
Hükümet daha önce radikal ve nefret söylemi kullandığını tespit ettiği Seine Saint-Denis, Sevran, Bobigny ve Pantin camilerini kapatmıştı