Fransız Müslümanları "İlkeler Tüzüğü" Üzerinde Anlaştı

Görüşemnin ardından yazılı bir açıklama yapan CFCM, "Örgütümüz içinde bir krizin kaynağı olan bu tüzük, Cumartesi günü İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e sunuldu ve 'çok önemli bir ilerleme' sağlandı. Metin önemli noktalar içeriyor: Müslüman inancının, cumhuriyetin ilkeleriyle uyumlu olduğu; dinin politik çıkarlar amacıyla istismarının reddedilmesi ve yabancı ülkelerin Fransa'daki Müslüman halkın ibadeti üzerindeki etkisinin kesilmesi; kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve Müslüman toplumda görülen bazı uygulamaların (bekaret testi gibi) reddedilmesi. Bu taslak metin, CFCM'in diğer federasyon temsilcilerine de sunulacak.Onların da onay vermesinin ardından, Ulusal İmamlar Konseyi'nin resmen kurulması için Cumhurbaşkanı ile görüşme talep edilecektir" denildi.

Fransa'daki Müslüman toplumunun çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) mensup federasyon temsilcileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istediği "Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Tüzüğü" üzerindeki görüş ayrılıkları ve bunun yarattığı krizin ardından, İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui, Milli Görüş Federasyonu Başkanı İbrahim Alçı ve Paris Camii Rektörü Şemseddin Hafız, Bakan Darmanin ile birlikte, Fransa'daki Müslüman derneklerin uyması gereken kuralları içeren tüzük çalışmasını tamamladı.

Fransa'da Müslüman temsilcileri arasında krize yol açan "Ulusal İmamlar Konseyi İlkeler Tüzüğü" üzerinde uzlaşma sağlandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile bir araya gelen Fransa İslam Konseyi'nin (CFCM) 3 temsilcisi, uzun süredir bölünme yaratan Tüzük üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Macron ile birlikte ilan edilecek

VOA Türkçe'ye bilgi veren katılımcılar, üzerinde uzlaşılan metni tartışmak üzere, yarın (Pazar günü) CFCM'in diğer federasyon temsilcileriyle toplanacağını belirtti. CFCM ile Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki hafta bir araya gelmesi ve Ulusal İmamlar Konseyi ile İlkeler Tüzüğü'nü imzalaması bekleniyor.

Pazartesi günü de hükümet "siyasal islam ve ayrımcılıkla mücadele yasa tasarısını", özel kurulan Meclis Komisyonu'nda tartışmaya başlayacak. Tasarı Şubat ayı başında da Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Kasım'da CFCM temsilcileri ile Elysee Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, Fransa'daki imamların eğitimi ile tüm Müslüman kurumlarının uyacağı kuralları içeren İlkeler Tüzüğü'nün eş zamanlı olarak hazırlanmasını istedi.

Bu görüşmenin ardından başlatılan çalışmalar 27 Aralık tarihinde Paris Camii rektörü Şemseddin Hafız'ın, Müslüman Kardeşler'e yakın Tebliğ ile Türk Müslümanların bir bölümünü temsil eden Milli Görüş Federasyonu temsilcilerini suçlayarak çalışmadan çekilmesi, krize dönüştü.