Fransız Müslümanları’nda "İmamlar Konseyi" Kavgası

Fransa'da hükümet tarafından "radikal İslam ve ayrılıkçı hareketlerle mücadele"amacıyla getirilen "Fransa İslamı ve Laiklik Şartı”nı, ülkede faaliyet gösteren 2 Türk kökenli dernek, Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu (CIMG) ile Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi'nin (CCMTF) imzalamamasının ardından yaşanan istifa krizi büyüyor.

Türk, Cezayir ve Faslı Müslüman derneklerini bir araya getiren, Fransız devletinin de muhatap kabul ettiği Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) istifa eden 4 Federasyon ile CFCM'de kalmayı seçen Türk dernekleri arasındaki bölünme, "Ulusal İmamlar Konseyi" projesi üzerinde yeniden alevlendi.

CFCM'e bağlı 7 federasyon tarafından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulan İmamlar Konseyi projesi, istifa krizi nedeniyle tıkanmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında, tüm Fransız derneklerinin çatı kuruluşu olan Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) ayrılan Paris Büyük Camisi, kendilerinin ayrı bir "Ulusal İmamlar Konseyi" kuracaklarını duyurunca kriz yeniden su yüzüne çıktı.

Paris Büyük Camisi rektörü Şemseddin Hafız, Fransa'da görev yapacak imamları yetiştirmek üzere, kendi bünyelerinde bir Konsey oluşturacaklarını, 21 Kasım 2021'de yapılacak genel kurul ile Ulusal İmamlar Konseyi'ni (CNI) resmen kuracaklarını açıkladı. Hafız, aynı hafta, Paris Camisi'ni 11 Kasım Anma törenlerine ilk kez davet etmeyen Cumhurbaşkanlığı makamını da eleştiren bir açıklama yaptı.

CFCM'den karşı açıklama

Paris Camisi'nin duyurusunun ardından CFCM Başkanı Muhammed Moussaoui de bir yazılı açıklama ile karşılık vererek, İmamlar Konseyi projesinin CFCM bünyesinde oluşturulduğunu, bundan sonra bu projeyi hayata geçirecek kurumun da CFCM olduğunu bildirdi. Yazılı açıklamada, CFCM'den istifa eden 4 derneğin bu girişimi kınandı ve "İmamlar Konseyi, ancak CFCM çatısı altında, tüm dernek ve yerel örgütlerin katılımıyla kurulursa meşru olur. Dört muhalif federasyonun tek taraflı inisiyatifini kınıyoruz" denildi. Açıklamada, tüm yerel örgütlere çağrı yapılarak, İmamlar Konseyi'nin kurulacağı 12 Aralık kongresine katılmaları istendi.

Ancak hükümet “Fransız İslamı'nı yaratmak" ve bu çerçevede “yabancı ülkelerin Müslüman vatandaşlar üzerindeki etkisini kırmak amacıyla" getirdiği yeni reformlar çerçevesinde, Ulusal İmamlar Konseyi kurulması görevini CFCM'e vermişti. CFCM'e bağlı 7 Federasyon temsilcisi de bu yönde hazırladıkları projeyi, bir yıl önce Elysee Sarayı'na giderek, Cumhurbaşkanı Macron'a sunmuştu.

VOA Türkçe'ye konuyu değerlendiren CFCM'in Türk Başkan Yardımcısı İbrahim Alcı, Paris Camisi rektörünün yaptıklarını anlamakta zorlandıklarını, ancak Fransa'daki Müslüman topluma bölünme görüntüsü veren bu krizi diyalog yoluyla aşmak istediklerini belirtti. Fransa'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilerin çatı örgütünün de yöneticisi olan Alcı, "Burada yaşayan Müslüman toplumun önemli sorunları var. Onların çözümü için birlik içinde çalışmak yerine çekişme görüntüsü üzücü. Biz kimseyi dışlamak değil aynı masada oturup çözüm üretmek istiyoruz. Kimseyi kötülemek ve dışlamak doğru değil. Dolayısıyla kendisine CFCM'e geri dönme çağrısı yaptık" dedi.

CFCM üyesi Milli Görüş Federasyonu'nun başkanı Fatih Sarıkır da, ayrılan federasyonlara daima kapıyı açık tutan bir üslup izlediklerini dile getirerek, "Önce hep birlikte hazırladığımız İmamlar Konseyi'ni CFCM bünyesinde yaşama geçiririz, sonra Genel Kurulu'muzu yaparız, ardından da önkoşulsuz olmak kaydıyla oturur yeniden İlkeler Şartı üzerinde tartışmaya başlarız ve anlaşacak bir yol buluruz" önerisini sunduklarını kaydetti. Sarıkır, Paris Camisi İmamı Şemseddin Hafız'ın, geri dönmesi durumunda, bu üç aşamadan sonra öngörüldüğü gibi CFCM başkanlığını devralmasında da bir engel olmadığını savundu.

CFCM'in yeni başkanı kim olacak?

CFCM'e bağlı 7 federasyon arasında "İlkeler Şartı" ve İmamlar Konseyi'nin yanısıra, Ocak ayında yapılacak Genel Kurul'da Fransa'daki Müslüman toplumunun çatı örgütüne kimin başkanlık yapacağı soru işareti de bölünmeye yol açıyor. CFCM Başkanlığını yürüten Fas kökenli Muhammed Moussaoui, 2 yıl arayla dönüşümlü olarak değişen bu görevi, Ocak ayında, Paris Camisi rektörü Hafız'a devretmeye hazırlanıyordu. 2024 yılında ise Türk Başkan Yardımcısı İbrahim Salcı'nın göreve gelmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak Hafız'ın anlaşmazlıklar nedeniyle diğer 3 federasyon temsilcisiyle birlikte istifa etmesi, bu göreve gelmesi ihtimalini zayıflattı. Taraflar arasında bir uzlaşma olmazsa, Fransa İslam Konseyi'nden istifa eden 4 Federasyon, önümüzdeki hafta, 21 Kasım'da, Genel Kurulu'nu toplayarak, Fransız imamları yetiştirmekle görevli olacak Ulusal İmamlar Konseyi'ni kuracak. Ardından CFCM'de kalan 3 Federasyon, 12 Aralık'ta Genel Kurul toplayarak kendi İmamlar Konseyi'ni kurduğunu ilan edecek. Bu bölünmeyle girilecek Ocak ayında ise CFCM'in Başkanlığı'na, Hafız dışında yeni bir ismin atanması da dahil her ihtimal masada olacak.

Fransız La Croix gazetesi, Paris Camisi ve CFCM arasındaki bölünmenin yalnızca İlkeler Şartı'ndan değl, aynı zamanda Fas kökenli CFCM başkanı Muhammed Moussaoui ile Cezayir asıllı Paris Camisi rektörü Şemseddin Hafız arasındaki politik rekabete de dayandığını yazdı.

