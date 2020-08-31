Fransız NATO Subayı Rusya Adına Casuslukla Suçlandı

Europe 1 Radyosu tarafından ilk kez duyurulan habere göre, beş çocuk babası olan subay, tatili bittikten sonra, görev yeri İtalya'ya dönmeye hazırlanırken İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI) görevlileri tarafından tutuklandı. Zanlı subay, soruşturma boyunca Paris'teki Sağlık Hapishanesi'nde tutuldu.

Fransa’da Soğuk Savaş dönemini aratmayan bir casusluk skandalı patlak verdi. İtalya'nın Napoli kentinde, NATO üssünde görevli Fransız ordusuna mensup bir üst düzey subay, yabancı bir ülke lehine casusluk yapma iddiasıyla tutuklanarak hapse atıldı. Fransız subay, Rus askeri istihbaratına, NATO ve üyelerinin faaliyetlerine ilişkin gizli belge ve materyaller sağlamakla suçlanıyor.

Fransız medyası, casusun kimliği ve Rusya'ya ne tür bilgiler servis ettiği konusunda şimdilik bilgilendirilmedi. Ancak, İtalyan gizli servisinin, "Rusça bilen bu Fransız NATO subayının, Rus gizli servisi FSB'den bir ajanla görüştüğünü tespit etmesi sonucu" Fransız Savunma Bakanlığı'nın harekete geçtiği dosyadan sızan bilgiler arasında.

Fransa'da casusluk davaları, özellikle de Rusya lehine casusluk olayları son derece nadir bir şekilde açıktan soruşturma ile kamuoyuna duyuruluyor. Soğuk Savaş dönemini kapatan 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, yaklaşık 10 kadar casusluk davası açıktan görüldü.

Savunma Bakanı Florence Parly de, devletin güvenliğini tehlikeye atan bir üst düzey subayın tutuklandığı haberini doğruladı. Parly, Fransa'nın güvenliği açısından konuyla ilgili her türlü önlemi aldıklarını da belirtti.

Paris Savcılığı tarafından yürütülen kısa bir ön soruşturmanın ardından subay hakkında, "yabancı bir güce ulaştırmak için istihbarat faaliyeti yürüterek vatana ihanet" suçlamasıyla adli soruşturma açıldı. Subayın 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

NATO komutanlığı, Güney Avrupa operasyonlarının yanı sıra Afrika'da, özellikle Libya'daki operasyonları yönetiyor. NATO'nun Napoli'deki kuvvetleri şu anda Kosova'da ve Afrika Birliği'nde konuşlu olarak görev yapıyor.

Davanın 'siyasi istismarı' endişesi

Le Monde gazetesi, Fransız Savunma bakanlığının mahkemeye gitme seçiminin kolay olmadığını, ancak "bu casusluk olayının, entegre ve ortak bir komuta kademesinde gerçekleşmesinden dolayı Fransa'nın açıktan mahkemeye gitme yolunu seçtiği" yazdı. Özellikle olayın başka ülke topraklarında gerçekleşmesi nedeniyle alarma geçen Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili diğer NATO üyelerini de bilgilendirdi. Le Monde, "Fransız subayın verdiği bilgilerin niteliği hayati olsaydı bu kadar açıktan dava açılmazdı" yorumunu da yaptı.

Le Monde'un savunma kaynaklarından edindiği bir bilgiye göre, Fransız hükümeti, özellikle Belarus krizi, muhalif lider Aleksy Navalny'nin zehirlenmesi gibi olaylarla yeniden hassas bir döneme giren Rusya ile ilişkilerde, "bu tür casusluk girişimlerine karşı Fransa'nın kararlı tutumunu göstermek için de" davayı açık etti.

En son, Rus gizli servisi FSB'nin, İngiltere'de 2018 yılı Mart ayında, Batı'ya taşınan eski ajan Serguei Skripal'e suikast girişimi, dünya çapında diplomatik skandala yol açmış, dünyadan 160 Rus diplomatın ülkelerine gönderilmesiyle sonuçlanmıştı.

