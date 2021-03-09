Fransız nükleer denemeleri '110 bin kişiyi etkiledi'

Fransa'nın Büyük Okyanus'ta 1960'lardan 1990'lı yıllara kadar yaptığı nükleer denemeler konusunda yapılan bir araştırma, Paris'in testlerin gerçek etkilerini sakladığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, testlerin gerçek etkisini saptayabilmek için gizliliği kalkmış askeri belgeler, hesaplamalar ve tanıklıkları kullandı.

Uzmanlar Fransız Polinezyası'ndaki 110 bin kişinin testlerden kaynaklanan radyoaktif etkilere maruz kaldığını tahmin ediyor.

Bu sayının da o dönem burada yaşayan "neredeyse tüm nüfus" olduğu belirtiliyor.

Tahiti'nin de aralarında bulunduğu Fransız toprağı Fransız Polinezyası yüzlerce ada ve atolden oluşuyor. Bölgede 30 yıldan uzun süre nükleer denemeler yapıldı.

Fransız haber sitesi Disclose ile Princeton Üniversitesi ile İngiliz şirketi Interprt'in uzmanlarının birlikte yaptığı araştırmada iki yıl boyunca Fransız Ordusu'nun gizliliğini kaldırdığı 2 bin dolayında belge incelendi ve en olumsuz etkiye sahip nükleer testlerin 1966 ile 1974 arasında yapıdığı saptandı.

'İki ila 10 kat üzerinde'

Mururoa Atolü üzerinde 17 Temmuz 1974'te yapılan denemede atom bulutu planlanandan farklı bir yol izledi. Rapora göre Centaur kod adıyla yapılan testten 42 saat kadar sonra Tahiti ve çevre adalarda büyük miktarlarda radyasyona maruz kaldı.