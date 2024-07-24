'Fransız okulları' polemiği: O mektup bizzat Bakan Tekin'e soruldu, Celal Şengör'ü muhatap almadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Charles de Gaulle ve Pierre Loti uyarı yapılması yepyeni bir tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün konuyla ilgili açıklama yapıp mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacağını söyledi. Tekin, Şengör'ün yazdığı mektupta kendisine yönelik ifadeleri ise yanıtsız bıraktı.

CELAL ŞENGÖR'DEN BAKAN TEKİN'E: SEN ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN AÇIK VE BÜYÜK BİR TEHDİTSİN

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın köşesinde yer verdiği mektupta Celal Şengör, Bakan Tekin'e şu sözlerle tepki göstermişti:

"Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarını tehdit ederek onların da kendi yarattığın ucube, gerici programı adapte etmelerini istiyorsun. Umarım bu okullar seni ciddiye almazlar.

Charles de Gaulle ve Pierre Loti eğitim yuvalarını ‘sömürge okulları’ olmakla itham ediyorsun. Hayır! Bilhassa Pierre Loti bir Türkiye aşığı, Türk dostu büyük bir yazardı. Niçin sayısız yurttaşımızın çocuklarını o okullara sokabilmek için çalıştıklarını zannediyorsun.

Sen anayasaya ve kanunlara aykırı işler yaptıkça, lâik bir sistemle yönetilmeye çalışılan ülkemizde lise giriş imtihanlarına din ve fen sorularını aynı ağırlıkta koydurdukça, aslında yasaklanması gereken tarikatları okullarımıza soktukça seni kimse dinlemez, çünkü bu anayasamıza aykırıdır.

Niyetleri çocuklarının Atatürk ilkeleri, yani sağlıklı aklın doğrultusunda, uygar bir ortamda yetişmelerini sağlamak, senin gericileştirmek niyetinde olduğun okullardan kaçırmaktır. Sen ülkemizin geleceği için açık ve büyük bir tehditsin. Bunu tüm velîlerin idrak etmelerini temenni ederim."

CELAL ŞENGÖR'E YANIT VERMEDİ

Bugün TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, mevzuata uymayan Fransız okullarına karşı işlem yapılacağını söyledi, mevzuata uyum sağladıkları takdirde eğitimlerine devam edebileceklerini belirtti.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in haberine göre ise Tekin, Prof. Celal Şengör’ün “ülkemizin geleceği için tehditsin” sözleri ve Fransız okullarıyla ilgili yazdığı mektup da soruldu. Tekin, “Cevap vermemi istiyorlar ama onlarla muhatap olmam” ifadelerini kullandı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır