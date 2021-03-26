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Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor

26.03.2021 03:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin, Mali'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonda 6 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Fransız ordusu Mali'de sivilleri öldürmekle suçlanıyor

Barkhane Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Indelimane bölgesine 60 kilometre mesafedeki bir alanda silahlı teröristlere karşı hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

SİVİL HALKI HEDEF ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, olaya ilişkin ölü sayısı verilmezken 3 motosikletin kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlerde ise saldırıda avlanmaya giden 6 gencin öldürüldüğü belirtilerek Fransa'nın sivil halkı hedef aldığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayanan haberlerde, Fransız ordusunun "silahlı teröristler" şeklinde nitelediği kişilerin yaşları 15 ila 20 arasında değişen 6 genç olduğu kaydedildi.

Gençlerin, hava saldırısının düzenlendiği bölgede, 3 motosiklet ve ateşli silahla tavşan ve keklik avlamaya çıktığı vurgulandı.

FRANSIZ ORDUSU DAHA ÖNCE DE SİVİLLERİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANMIŞTI

Mali'de konuşlu Fransız ordusu ocak ayında da benzer bir suçlamanın hedefi olmuştu.

Barkhane güçleri 3 Ocak'ta Bounti köyünde bir grup silahlı teröristi hava saldırısıyla etkisiz hale getirdiğini duyurmuş ancak yerel halk öldürülenlerin bir düğün için toplanan davetliler olduğunu belirtmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu'nda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

(AA)

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