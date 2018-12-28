Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü inkar edemedi

PARİS/ YUSUF ÖZCAN- Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA'nın sorusu üzerine Suriye'deki Fransız kara gücünün varlığını dolaylı olarak kabul etti.

AA, 30 Mart'taki haberinde Fransız ordusunun Suriye'de 5 noktada faaliyet gösterdiğini tespit etmiş, önceki günkü haberinde ise bu sayının 9'a çıktığını ortaya koymuştu.

Güvenilir yerel kaynaklara göre, 200 civarı Fransız askeri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bu noktalarda örgütle işbirliği yapıyor. Ancak Fransa, Suriye'de kara gücü bulundurduğunu kabul etmiyordu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA muhabirinin "Karada askeriniz var mı yoksa sadece havadan mı DEAŞ'la mücadele ediyorsunuz? Sahada askeriniz yoksa YPG/PKK'ya nasıl destek vereceksiniz?" sorularına yazılı yanıt verdi.

Fransız birliklerinin Ortadoğu'da terör örgütü DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyon nezdinde operasyon yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "Fransa, 2014'ten bu yana 'Öz Kararlılık' ve 'Chammal' operasyonlarında DEAŞ ile mücadele etmek için deniz, kara ve havadan operasyonlar düzenliyor. Ortadoğu'da yaklaşık bin 100 Fransız asker görev yapıyor." denildi.