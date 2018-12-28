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Fransız ordusu Suriye'deki kara gücünü inkar edemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:08 | Son Güncelleme

Suriye'deki Fransız askeri varlığını ve bulundukları noktaları haberleştiren AA, bunu Fransa Genelkurmay Başkanlığına da sordu - AA, "Karada askeriniz var mı yoksa DEAŞ'la sadece havadan mı mücadele ediyorsunuz? Sahada askeriniz yoksa YPG/PKK'ya nasıl destek vereceksiniz?" sorusunu yöneltti - Ortadoğu'da bin 100 askeri olduğu yanıtını veren Fransız Genelkurmayı, Suriye'deki kara gücü varlığını inkar edemedi

PARİS/ YUSUF ÖZCAN- Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA'nın sorusu üzerine Suriye'deki Fransız kara gücünün varlığını dolaylı olarak kabul etti.

AA, 30 Mart'taki haberinde Fransız ordusunun Suriye'de 5 noktada faaliyet gösterdiğini tespit etmiş, önceki günkü haberinde ise bu sayının 9'a çıktığını ortaya koymuştu.

Güvenilir yerel kaynaklara göre, 200 civarı Fransız askeri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bu noktalarda örgütle işbirliği yapıyor. Ancak Fransa, Suriye'de kara gücü bulundurduğunu kabul etmiyordu.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, AA muhabirinin "Karada askeriniz var mı yoksa sadece havadan mı DEAŞ'la mücadele ediyorsunuz? Sahada askeriniz yoksa YPG/PKK'ya nasıl destek vereceksiniz?" sorularına yazılı yanıt verdi.

Fransız birliklerinin Ortadoğu'da terör örgütü DEAŞ'e karşı uluslararası koalisyon nezdinde operasyon yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "Fransa, 2014'ten bu yana 'Öz Kararlılık' ve 'Chammal' operasyonlarında DEAŞ ile mücadele etmek için deniz, kara ve havadan operasyonlar düzenliyor. Ortadoğu'da yaklaşık bin 100 Fransız asker görev yapıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD'nin kararı, Chammal operasyonunun devamlılığını bu etapta hiçbir şekilde etkilemedi. 'Halifeliğin' bitmesi DEAŞ'in bittiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle Fransa'nın askeri operasyonları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası koalisyon bünyesindeki DEAŞ karşıtı operasyonlar, 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ'a karşı başlatılmış, daha sonra Suriye'deki DEAŞ hedeflerini de içine alacak şekilde genişletilmişti. ABD, 19 Aralık'ta DEAŞ tehdidinin sona ermesi nedeniyle askerlerini çekeceğini duyurmuş, Fransa ise YPG/PKK'ya destek vermeye devam edeceğini açıklamıştı.

Fransız Savunma Bakanlığının internet sitesinde, Chammal operasyonunun hedefi için "bulunduğu topraklarda DEAŞ’e karşı mücadele eden yerel güçlere askeri destek sağlamak" ifadesi kullanılıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre de Paris yönetimi, Chammal operasyonunu 19 Eylül 2014'te Irak'ta DEAŞ tehdidine karşı özellikle hava saldırılarıyla başlatmış, bir yıl sonra Suriye'deki DEAŞ tehdidini de içine alacak şekilde genişletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Suriye YPG/PKK

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