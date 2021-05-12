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Fransız Ordusundan Bildiri Yayınlayan Subaylara "İstifa" Çağrısı

12.05.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genelkurmay Başkanı François Lecointre, tüm ordu personeline bir mektup gönderdi ve "sessizliğini bozmak isteyen tüm ordu mensuplarına ordudan istifa etmeleri" çağrısı yaptı

Fransız Ordusundan Bildiri Yayınlayan Subaylara "İstifa" Çağrısı

Fransa'da emekli generallerin ardından, görev başındaki subay ve askerlerin de "iç savaş uyarısı yapan isimsiz bir bildiri yayınlamasının" ardından, Fransız Genelkurmay'ı harekete geçti. Tüm birliklere bir duyuru gönderen Genelkurmay Başkanı François Lecointre, eşine az rastlanır bir adım atarak, tüm ordu personeline bir mektup gönderdi ve "sessizliğini bozmak isteyen tüm ordu mensuplarına ordudan istifa etmeleri" çağrısı yaptı. Lecointre, "ordunun siyasi tartışmalara alet edilmek istendiği bir ortamda tüm ordu mensuplarını sorumlu olmaya" davet etti.

Genelkurmay Başkanı Lecointre mektupta, "Aktif ya da yedek, tüm askeri personele görev ve sorumluluklarını hatırlatarak, "Çeşitli nedenlerle, belki de naiflikle, bazı ordu mensupları, tarafsızlık ve sessizlik yükümlülüklerini aşmayı seçti. Kişisel inançların savunulması adına, ordunun ne yasal ne de meşru alanı olmayan siyasi tartışmalara çekilmesine neden oldular. Herkesin sağduyulu davranmasını ve özellikle net tavır almalarını önemsiyoruz" dedi.

Dünya ordularının gözü küresel stratejik gelişmelere çevrilmişken, bu tartışmaların Fransız ordusunun dikkatini ulusal tartışmalara çevirdiği uyarısında bulunan General Lecointre, özellikle ikinci isimsiz bildiriyi destekleyen ordu mensuplarına hitaben şunları söyledi: "Her asker istediğini düşünmekte özgürdür. Ancak, bir vatandaş ya da bir asker olarak sorumluluklarının ne olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ayırma sorumluluğu da her bireye aittir. Her bireyin aynı zamanda inancı var. Ancak bunlar, bir askeri politik tavır almaya itiyorsa, hele hele de cumhuriyet yasalarına dayanarak demokratik yollarla seçilen siyasetçilere olan bağlılığı sorguluyorsa, bu askerlerin yapması gereken şey kesinlikle orduyla ilişiklerini kesmektir."

İki haftada iki bildiri

Fransa'da Nisan ayı sonunda, 20'si emekli general, 2 bine yakın emekli asker ve subayın bir bildiri yayınlayarak, "politikacıların aymazlık ve gevşeklikleri yüzünden, ülkede İslamcı terör ve banliyölerde yaşanan sorunlar nedeniyle bir iç savaş tehlikesi olduğu" uyarısında bulunmuştu. Bu bildiri üzerine, Savunma Bakanı Florence Parly, aktif görevde olan 18 imzacı asker hakkında disiplin soruşturması açacaklarını bildirmişti. Bunun üzerine emekli askerlere destek veren 2 bini aşkın aktif görevdeki asker ve subaylar ikinci bir bildiri yayınlayarak, "Büyüklerimiz haklı, ülke ciddi bir iç savaş tehlikesiyle karşı karşıyadır" ifadesini kullanmıştı.

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