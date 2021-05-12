Fransız Ordusundan Bildiri Yayınlayan Subaylara "İstifa" Çağrısı

Fransa'da emekli generallerin ardından, görev başındaki subay ve askerlerin de "iç savaş uyarısı yapan isimsiz bir bildiri yayınlamasının" ardından, Fransız Genelkurmay'ı harekete geçti. Tüm birliklere bir duyuru gönderen Genelkurmay Başkanı François Lecointre, eşine az rastlanır bir adım atarak, tüm ordu personeline bir mektup gönderdi ve "sessizliğini bozmak isteyen tüm ordu mensuplarına ordudan istifa etmeleri" çağrısı yaptı. Lecointre, "ordunun siyasi tartışmalara alet edilmek istendiği bir ortamda tüm ordu mensuplarını sorumlu olmaya" davet etti.

Genelkurmay Başkanı Lecointre mektupta, "Aktif ya da yedek, tüm askeri personele görev ve sorumluluklarını hatırlatarak, "Çeşitli nedenlerle, belki de naiflikle, bazı ordu mensupları, tarafsızlık ve sessizlik yükümlülüklerini aşmayı seçti. Kişisel inançların savunulması adına, ordunun ne yasal ne de meşru alanı olmayan siyasi tartışmalara çekilmesine neden oldular. Herkesin sağduyulu davranmasını ve özellikle net tavır almalarını önemsiyoruz" dedi.